Mike Pompeo a fost interogat de un procuror special

"Am vorbit cu procurorul special (Robert) Mueller care a solicitat să discute cu mine", a declarat Mike Pompeo în faţa senatorilor chemaţi să confirme numirea sa în fruntea diplomaţiei americane.



"Am cooperat" în cadrul anchetei, a adăugat viitorul secretar de stat, fără alte precizări, potrivit Agerpres.



Mike Pompeo a refuzat să ofere detalii asupra unei conversaţii pe care ar fi avut-o în martie 2017 cu Donald Trump, în cursul căreia preşedintele i-ar fi cerut să intervină pe lângă şeful poliţiei federale (FBI) de la acea dată, James Comey, pentru ca acesta să înceteze ancheta asupra consilierului său pentru securitate naţională Michael Flynn.



Potrivit cotidianului Washington Post, Donald Trump i-a adresat aceeaşi rugăminte şi directorului serviciilor de informaţii, Dan Coats, care ulterior a apreciat că ar fi deplasat din partea sa să intervină pe lângă James Comey.



Directorul FBI a fost demis de Donald Trump câteva săptămâni mai târziu. Michael Flynn, care a demisionat în februarie 2017, a fost pus sub acuzare că minţit FBI şi a acceptat să coopereze cu justiţia.