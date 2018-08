Milioane de femei suferă de această afecţiune fără să ştie! Care sunt simptomele şi cum să te tratezi!

Acest hormon joacă deci un rol foarte important în organism și este responsabil de menținerea sănătății sale. Pe de altă parte, același hormon dacă se găsește în cantități mari poate provoca pagube destul de serioase.

Un surplus de estrogen în corpul unei femei poate să ducă la dezvoltarea unor forme de cancer, cum ar fi cancerul la sânchisturi uterine, infertilitate sau avort spontan. Iată un motiv pentru care femeile ar trebui întotdeauna să identifice acele semn ale existenței unui nivel crescut de estrogen în organism.

Semne precoce ale nivelului ridicat de estrogen din organism: ciclul menstrual neregulat, reducerea libidoului, dureri de cap, caderea părului, mîini și picioare reci, metabolism scăzut, disfucții tiroidiene, sindrom premenstrual, amețeli, probleme cu somnul.

Dacă aveți unul dintre aceste simptome, asta nu înseamnă neapărat că suferiți de un nivel ridicat de estrogen în corp, însă ați putea să vă gândiți că ar fi indicat să mergeți să vă facți niște analize. Cea mai bună metodă de a regla estrogenul este un proces de detoxifiere a organismului și o dietă sănătoasă.

Încercați să consumați ulei de rozmarin. Folosit ca ulei esențial este o unelată incredibilă pentru reglarea nivelului de estrogen. Cunoscut și ca uleiul fertilității, uleiul de rozmarin stimulează și circulația sanguină și întărește sistemul imunitar.

De asemenea, se recomandă și consumul de semințe de in. Folosite în nenumărate terapii și în ameliorarea simptomelor mai multor boli, semințele de in sunt indicate și în reglarea nivelului de estrogen. Se recomandă să consumați 2-4 lingurițe de semințe de in pe zi, potrivit publicației online Life4fitmama.com