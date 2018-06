Ministerul Economiei a schimbat conducerea Societăţii Naţionale a Apelor Minerale

Radu Dumitru a fost numit la conducerea SNAM în noiembrie 2012. ”Fostului director general, Radu Dumitru, i s-ar fi reproşat un prost management şi că ar fi omul lui Mihai Tudose (fost premier şi fost ministru al Economiei, n.r.)”, au declarat joi, pentru News.ro, surse din cadrul Ministerului Economiei, acţionarul majoritar al societăţii.



Noul director general, Paul Ivaşcu, a fost director în cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare (RAAN) din Drobeta Turnu Severin. Între octombrie 2003 şi noiembrie 2006 a fost director general al Rafo Oneşti.



SNAM exploatează, pe baza licenţelor de concesiune, 32 de perimetre pentru extracţia apei minerale naturale şi a extracţiei dioxidului de carbon natural utilizat în balneaţie şi lichefiere. De asemenea, societatea deţine 10 licenţe de concesiune pentru explorare.



SNAM a fost înfiinţată în 1998 şi are peste 150 de angajaţi. Compania se află sub autoritatea Ministerului Economiei şi are cinci sucursale, la Miercurea Ciuc, Deva, Vatra Dornei, Siculeni şi Târgul Secuiesc.



SNAM deţine în acest moment 82 de licenţe, adică 75% din totalul licenţelor la nivel naţional, din care 68 de exploatare şi restul de explorare. Societatea Naţională a Apelor Minerale exploatează între 80 şi 100 de izvoare pe teritoriul întregii ţări.