Ministerul Energiei vrea ca membrii Consiliului de Administraţie al Electrica să fie aleşi prin vot cumulativ

Ministerul Energiei, în calitate de acţionar deţinând 48,78% din capitalul social al societăţii, a solicitat astfel completarea convocatorului adunării acţionarilor din 27 aprilie, scrie news.ro.

Ministerul a mai cerut totodată stabilirea duratei mandatului membrilor aleşi prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de patru ani.

Minsterul Energiei controlează 48,78% din acţiunile companiei, în timp ce BERD are 6,92%, iar The Bank of New York Mellon (American Depositary Receipts) din New York, SUA, are 3,67% din capital.

Veniturile operaţionale totale ale Grupului Electrica, în anul 2017, s-au ridicat la valoarea de 5,77 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creştere cu 0,27% faţă de 2016.

În anul 2017, Grupul Electrica a obţinut un profit net consolidat de 172 milioane lei, în scădere cu 63% faţă de 2016.

În 2017, Grupul Electrica a distribuit aproximativ 17,8 TWh (în creştere cu 1,7% faţă de 2016) către un număr de aproximativ 3,7 milioane de utilizatori.

Operatorii de distribuţie din cadrul grupului au distribuit aproximativ 40% din energia electrică totală distribuită la nivel naţional.

Companiile din cadrul Grupului Electrica deservesc peste 3,6 milioane de consumatori din 18 judeţe din zonele Muntenia Nord, Transilvania Sud şi Transilvania Nord.