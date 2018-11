Ministerul Finanţelor, anunţ de ultimă oră despre taxele şi impozitele românilor. Ce va face Fiscul de anul viitor

Întrebat, la Palatul Victoria, dacă a discutat cu şeful ANAF despre îndeplinirea planului de colectare, Teodorovici a răspuns: "Da, discuţiile s-au purtat şi cu conducerea ANAF. Lucrurile s-au schimbat, să spunem, în bine. Eu vreau să văd cum decurge până la final de an, când (...) şi cu efortul ANAF şi cu (...) alte venituri care sunt avute în vedere până la final de an - rectificarea a doua, care urmează să vină şi la Guvern, sperăm noi, săptămâna viitoare - să închidem întregul an cu acel deficit de sub 3%. Partea bună este că, uitându-ne şi la informaţiile din spaţiul public, informaţii oficiale vizavi de creşterea economică a României şi de (...) scăderea inflaţiei, mai mulţi astfel de indicatori macroeconomici, lucrurile arată că, într-adevăr, rezultatele pe care le anticipam sunt cele care se vor şi întâmpla".



Eugen Teodorovici a arătat că, în momentul în care Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală stabilesc împreună planul de colectare pentru anul viitor, trebuie să aibă în vedere mai multe elemente "care sunt obligatorii pentru ANAF", respectiv necolectarea ridicată în zona de TVA şi eforturile privind creşterea colectării accizelor şi a taxelor vamale.



"Este un efort conjugat, complex, ţine foarte mult de informatizarea ANAF, fără de care toate aceste lucruri rămân (...) obiective greu de îndeplinit", a declarat Teodorovici.



Ministrul Finanţelor a subliniat că, până la finalul acestui an, va fi stabilit "un pachet de măsuri foarte clare" pentru 2019, "pentru a şti cu toţii - şi noi, şi mediul economic, şi partenerii noştri internaţionali - Comisia Europeană, Fondul Monetar şi alte structuri internaţionale - modul în care statul acţionează şi că acele măsuri sunt, într-adevăr, credibile în atingerea unor efecte pozitive în zona de colectare".



Totodată, întrebat dacă exclude demiteri la nivelul conducerii ANAF pentru eventuala neîndeplinire a planului de colectare, ministrul a precizat: "Nu ştiu dacă cineva trebuie să stea vreodată liniştit într-o astfel de funcţie, care implică răspunderi atât de importante pentru tot ce înseamnă bugetul ţării. Sunt măsuri asumate, plan de acţiune asumat şi, repet, dacă ele nu se respectă, efectele vor fi aceleaşi sau consecinţele vor fi aceleaşi".



De asemenea, chestionat dacă se are în vedere o reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care să includă şi concedieri ale angajaţilor, Teodorovici a precizat că a discutat cu sindicatele din domeniu şi a dat un mesaj de susţinere a întregii echipe din cadrul ANAF.



"Este un subiect depăşit, pentru că eu am avut o discuţie cu colegii din sindicate săptămâna trecută, la Braşov, (...) şi lucrurile sunt în regulă. Singurul mesaj a fost din partea mea foarte clar de susţinere a întregii (...) echipe din cadrul ANAF, sprijinul în ceea ce înseamnă modernizarea ANAF cu tot ce înseamnă sistem IT, servere, computere de lucru pentru tot personalul şi orice altă nevoie au colegii din sistem. Dar am cerut în schimb un lucru foarte important - ca legea să fie aplicată, respectul faţă de contribuabil - fie persoană fizică, fie persoană juridică -, o colectare mai bună. (...) Lucrurile s-au clarificat între cele două părţi - sindicate şi (...) Ministerul de Finanţe", a afirmat Teodorovici.