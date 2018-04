Ministerul Sănătăţii: Acoperirea vaccinală în România se situează sub limita de 95% recomandată de OMS

Acoperirea vaccinală în România s-a redus ”dramatic” de la an la an, situându-se sub sub limita de 95% recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Cu ocazia Săptămânii Europene a Vaccinării, Ministerul Sănătăţii (MS) a transmis un ”mesaj de susţinere fermă a vaccinării”, iar Sorina Pintea afirmă că ”Legea vaccinării trebuie să reprezinte o prioritate”.