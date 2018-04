Ministrul Apărării, Mihai Fifor, achiziţionează echipamente noi pentru apărare

Mihai Fifor a anunţat că în acest an bugetul alocat achiziţiei de echipamente militare este mai mare faţă de cel precedent în contextul creşterii economice.



"Ne-am luat angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru Armată ceea ce s-a şi întâmplat începând din anul 2017. În acest an, suma alocată va fi consistent mai mare faţă de cea de anul trecut întrucât creşterea economică a fost mai mare iar între 33 şi 40 la sută din cei 2 la sută vor fi folosiţi pentru înzestrare", a declarat Mihai Fifor, ministrul Apărării, în cadrul evenimentului de sâmbătă.



Suma alocată pentru anul 2018 va fi folosită cu precădere pentru achiziţionarea de sisteme performante de rachete dar şi pentru achiziţia de transportoare militare tip Pirahna V necesare protejării militarilor pe timpul misiunilor de luptă sau în cadrul misiunilor de asigurare a păcii, potrivit ministrului, informează Mediafax.



Vom avea în dotare sisteme de rachete sol-aer Patriot şi sistemul lansator multiplu de rachete cu bătaie mare tip HIMERS ceea ce constituie pentru ţara noastră un interes esenţial având în vedere că se asigură astfel întătirea securităţii naţionale şi regionale. De asemenea, până la sfârşitul anului vom spori gradul de protecţie al militarilor prin achiziţionarea noilor transportoare blindate şi vom începe modernizarea parcului de autovehicule de transport. Suntem convinşi că acţiunile noastre vor conduce la atragerea tinerilor în alegerea unei cariere militare pentru Ministerul Apărării Naţionale fiind deblocate anul acesta 6400 de posturi", a mai declarat ministrul Apărării, Mihai Fifor.



Ministrul Apărării Naţionale a precizat că în acest moment în Parlament se află în discuţie un proiect de lege privind trecerea industriei de apărare sub coordonarea instituţiei pe care o conduce.