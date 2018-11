Ministrul Culturii a sesizat Comisia de disciplină în cazul oficialului care "a cerşit" bilete la filmul "Moromeţii 2"

"În legătură cu articolele de presă referitoare la faptul că producătorul Tudor Giurgiu a declarat că un oficial din Ministerul Culturii "a cerşit bilete la film", ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, George Ivaşcu, a întreprins următoarele măsuri: ţinând seama de faptul că aspectele sesizate de producătorul Tudor Giurgiu şi preluate de mass media aduc atingere prestigiului Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, a fost sesizată Comisia de disciplină pentru demararea procedurilor legale în acest caz", se arată în comunicatul transmis de MCIN.



Regizorul Tudor Giurgiu a dezvăluit, joi, pe Facebook cum un director din Ministerul Culturii i-a "cerşit" patru invitaţii la premiera filmului "Moromeţii 2" al cărui producător este. Cineastul l-a catalogat pe şeful Direcţiei de Cultură Scrisă şi Creaţie Contemporană din cadrul MCIN drept "insolent" şi a precizat cine sunt principalii invitaţi la premiera filmului.



Giurgiu a scris: "Din nou, despre cerşetorii de invitaţii, din categoria dregătorilor de neam si ţară. Ieri, colegele de la birou primesc un telefon de la un consilier din Ministerul Culturii. Dorea sa vorbească cu “cineva” despre invitaţii la premiera Moromeţii 2 de săptămâna viitoare. Colegele au insistat să trimită un email. Şi vine mailu’: “Salut…, te rog să îmi confirmi cele 4 invitaţii pe numele Ioan Matei la premiera de luni 5 noiembrie de la Sala Palatului”. Am citit şi am ramas perplex: wtf is Ioan Matei si de unde manierele astea? Parcă-l auzeam dispunînd din adîncurile cabinetului către consilier: "Fă şi tu rost de ceva invitaţii, ce stai aşa degeaba? Cum adică nu ne-au trimis? Să ne dea!” Pentru că sunt şef. Şerif. Boss. Pentru că mi se cade".



El a subliniat că directorul, potrivit ultimei declaraţii de avere, are 100.000 de euro şi 75.000 lei în cont. "Vă faceau pe dvs.(sau pe colegii subit pasionaţi de film) 4 belete de 30 lei bucata? Aveam şi mai scumpe dar înţeleg că preferaţi varianta budget", a comentat Giurgiu.



Premiera de gală este programată pe 5 noiembrie, la Sala Palatului din Bucureşti, de la ora 20:00, evenimentul fiind deja sold-out.



Lungmetrajul va rula în cinematografele româneşti din 16 noiembrie.



Filmul este regizat de Stere Gulea, imaginea este semnată de Vivi Drăgan Vasile, producţia este realizată de Oana Giurgiu şi Tudor Giurgiu, iar în rolurile principale se regăsesc Horaţiu Mălăele, Dana Dogaru, Iosif Paştina, Răzvan Vasilescu, George Mihăiţă, Andi Vasluianu, Oana Pellea, Ion Caramitru, Gheorghe Visu, Florin Zamfirescu, Marian Râlea, Paul Ipate, Cuzin Toma, Liviu Pintileasa şi Dorina Chiriac.



„Moromeţii 2” este o producţie Libra Film, realizată cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi Studioului de Creaţie al Ministerului Culturii, în colaborare cu TVR şi HBO România.