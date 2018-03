Ministrul de Externe britanic: Rusia a dezvoltat si stocat în secret agentul neurotoxic utilizat pentru otravirea lui Skripal

Marea Britanie sustine ca Rusia a utilizat agentul neurotoxic - dezvoltat inca din perioada sovietica sub denumirea de "Noviciok" - la otravirea lui Serghei Skripal si a fiicei sale Iulie in prima utilizare ofensiva a unei astfel de arme pe teritoriul unei tari occidentale dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Rusia a negat orice implicare.

"Avem dovezi ca in cursul ultimilor zece ani Rusia nu doar a efectuat lucrari de dezvoltare a acestui agent neurotoxic cu scopul de a comite asasinate, ci a si acumulat si stocat agentul Noviciok", a declarat Boris Johnson la BBC.

In acelasi timp, ministrul britanic de externe a anuntat duminica sosirea, luni, in Marea Britanie a unui grup de experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) pentru a efectua teste asupra substantei utilizate la otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei.

El a promis, de asemenea, o inasprire a arsenalului juridic destinat luptei impotriva coruptiei si a spalarii de bani dupa acest caz, ceea ce a condus la o criza in relatiile dintre Londra si Moscova si sanctiuni diplomatice reciproce, potrivit AFP.

"Maine, experti din cadrul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice vor veni in Marea Britanie", a declarat Boris Johnson la BBC. "Le vom da mostre (de substanta) si acestea vor fi testate in cele mai recunoscute laboratoare internationale", a adaugat el.

Ministrul de externe britanic a declarat ca rezultatele acestor teste ar urma sa fie cunoscute in cel mai bun caz "dupa doua saptamani".

Ambasadorul rus pe langa Uniunea Europeana, Vladimir Cijov, explicase anterior, tot la BBC, ca Rusia a pus capat fabricarii de arme chimice in 1992.

La o zi dupa decizia anuntata sambata de Kremlin de a expulza 23 de diplomati britanici de pe teritoriul Rusiei, ca raspuns la o decizie similara a Londrei, Boris Johnson a anuntat ca Regatul Unit ar putea adopta sanctiuni suplimentare.

"Vom discuta la o reuniune a Consiliului National de Securitate ce masuri ar trebui sa luam, daca este cazul", a spus el.

El a explicat ca persoanele care si-au facut avere prin coruptie si in legatura cu Kremlinul, avand conexiuni cu Vladimir Putin, ar putea fi nevoite sa explice originea proprietatii lor in Regatul Unit, sub pedeapsa confiscarii.

El a anuntat, de asemenea, o inasprire a sanctiunilor impotriva coruptiei prin dispozitii care vor fi adaugate unei legi dezbatuta in prezent in parlament.

"In Legea noastra privind sanctiunile si spalarea de bani, vom merge mai departe decat amendamentul (american) Magnitski", numit dupa numele un activist anticoruptie rus- si care vizeaza confiscarea bunurilor persoanelor care incalca drepturile omului, a spus el.

Fostul spion rus Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, si fiica sa de 33 de ani sunt spitalizati in continuare in"stare critica" dupa ce au fost otraviti la Salisbury, la 4 martie.

In timp ce premierul britanic Theresa May considera Rusia "vinovata", Moscova a negat inca de la inceput ca ar fi in spatele acestui atac cu un agent neurotoxic apartinand grupului de agenti "Noviciok" care, potrivit unui inventator rus - care locuieste acum in Statele Unite - numai Rusia este capabila sa-l produca.