Ministrul Finanţelor anunţă creşterea salariilor bugetarilor cu 25% de anul viitor

"A fost o discuţie la nivelul Guvernului şi mesajul este foarte clar: se merge începând de anul viitor pe ceea ce înseamnă Legea 152, Legea salarizării, adică se va merge pe creşterea pe care am promis-o în programul de guvernare. Anul viitor mergem pe Legea salarizării care are o creştere, cam 25%, dacă nu ma înşel", a spus, duminică, la Antena 3, Eugen Teodorovici.



El a fost întrebat dacă se va aplica acea măsura de îngheţare a salariilor în zona sectorului bugetar, în condiţiile în care măsura era inclusă într-un document transmis Comisiei Europene.



"Dacă vii cu alte măsuri care să îţi compenseze impactul pe care îl ai pe o anumită măsura, ei (Comisia Europeană n.r.) nu au niciun fel de problemă. Ei cer să te încadrezi în anumiţi indicatori macro pe care ţi i-ai asumat, acel deficit să fie undeva 2,53%, dacă nu mă înşel, să fie sub 60% datoria publică. Sunt anumite elemente la care CE nu că ţine ea, ţi le asumi tu ca stat. Noi ne-am asumat ca stat, scăderea de deficit an de an cu 0,5%. (...) Deci, anul viitor mergem pe legea salarizării care are o creştere cam 25% dacă nu mă înşel", a subliniat şeful de la Finanţe.

Întrebat cum explică salariile mult mai mari din sectorul bugetar comparativ cu cele din mediul privat, ministrul a promis că până la finele acestui an lucrurile se vor schimba şi "nu mă refer la salarizare ci la felul în care administraţia îşi justifică salariile".



"Atunci când am promis Legea salarizării am spus că vine la pachet şi cu reaşezare a administraţiei, a zonei publice. Era şi este o lipsă de specialişti în administraţia centrală, s-au dat salarii, dar nu putem rămâne la forma în care suntem astăzi ca număr, ca pregătire, ca perfomanţă, şi aici lucrurile se vor schimba până la final de an. Nu o să intru în detalii. Nu mă refer la salarizare ci la felul în care administraţia îşi justifică salariile pe care le primesc cei din administraţie", a mai spus Teodorovici.



Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat pe 20 octombrie, pe pagina sa de Facebook, că, după analiza datelor transmise de Comisia de Prognoză, MMJS lucrează la creşterea salariului minim pe economie încă de la finalul acestui an şi la diferenţierea salariului minim în funcţie de studii sau vechimea de peste 15 ani.



Aceste precizări au venit după ce senatorul PNL Florin Cîţu anunţa, tot pe pagina de socializare, că Executivul introduce măsuri de austeritate din 2019, precum îngheţarea salariilor din 2019, conform unui document transmis Comisiei Europene.



Ulterior, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat, la Digi24, că documentul privind o posibilă îngheţare a salariilor bugetarilor, prezentat de senatorul PNL, este unul public, trimis Comisiei Europene, şi reprezintă un document de lucru, o posibilă variantă. El a precizat, totodată, că există şi o propunere de aplicare a legii salarizării până în 2020, în loc de 2022.