Ministrul Muncii anunţă facilităţi şi ajutoare de stat pentru firmele are investesc în zone cu şomaj ridicat

"În perioada foarte apropiată va fi anunţat un proiect referitor la facilităţile pentru investitorii în zonele cu şomaj ridicat. Oriunde se investeşte într-o zonă în care şomajul este peste media pe ţară, cum este şi cazul judeţului Dolj, investitorul va primi un ajutor de stat, ceea ce cred eu că este o veste foarte bună", a spus Olguţa Vasilescu la Craiova, unde a participat la evenimentul de marcare a începerii construirii unei fabrici de către firma Wielpütz Automotive din Germania în High-Tech Industry Park.



Ministrul Muncii a mai spus că dacă până acum câţiva ani România se lăuda cu faptul că are o administraţie care se ocupă de investitori, cu un mediul fiscal prietenos şi cu forţă de muncă ieftină, Guvernul nu doreşte ca forţa de muncă să mai fie ieftină.



"Nu vrem să fie forţă de muncă ieftină. Nu ne mai confruntăm cu problema şomajului, ci ne confruntăm cu o problemă acută a lipsei forţei de muncă, nu şi în judeţul Dolj, dar este o problemă valabilă la nivelul întregii ţări. Tocmai de aceea statul a venit cu mai multe măsuri în acest sens, cum ar fi acordarea salariului minim pe economie pentru orice persoană necalificată care îşi face ucenicia la locul de muncă, dar aşteptările noastre sunt ca peste această sumă şi investitorii să pună o sumă de bani, astfel încât să începem să ne apropiem de media europeană", a spus Vasilescu.



Fostul primar al Craiovei a subliniat că municipalitatea se poate lăuda cu faptul că are cele mai bune facilităţi fiscale pentru investitori.



"Eu am mers şi m-am întâlnit cu mulţi reprezentanţi ai camerelor de comerţ din lume şi de fiecare dată când le prezentam facilităţile parcurilor industriale din Craiova nu le venea să creadă: terenul la 0,1 euro/m.p., neplata taxelor pentru construcţii şi autorizaţii, adică foarte multe facilităţi fiscale din partea municipalităţii", a mai spus Lia Olguţa Vasilescu.