Ministrul Sănătăţii, anunţ important privind LEGEA SALARIZĂRII UNICE. Vezi cu cât vor creşte salariile angajaţilor din sistem

"Legea salarizării unice prevede o creştere a salariului de încadrare care poate ajunge până la 170%, dar şi o limitare a sporurilor acordate angajaţilor din sistem la 30% la nivel de ordonator principal de credite, care trebuie respectat. Este pentru prima oară când salariile de încadrare cresc la acest nivel în Sănătate. Prin elaborarea grilei de sporuri şi a modului de aplicare a acestora aducem un echilibru între veniturile obţinute de salariaţii spitalelor din subordinea MS şi a celor care sunt în subordinea autorităţilor publice locale, dar şi între categoriile de salariaţi. Eu îi reprezint pe toţi angajaţii din sistem şi trebuie să stabilesc un echilibru pentru toţi. Am făcut simulări, analize pe indicatori şi am ajuns la această soluţie. Am considerat că angajaţii unui spital constituie o echipă şi am avut în vedere ca tot personalul să obţină venituri cel puţin la nivelul lunii februarie 2018. Grila de sporuri, aşa cum a fost ea concepută, asta garantează", a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, într-o videoconferinţă cu managerii unităţilor sanitare, reprezentanţii direcţiilor de sănătate publică şi cei ai autorităţilor locale.

Potrivit MEDIAFAX, Sorina Pintea le-a semnalat managerilor de spitale prezenţi la videoconferinţă că, de la 1 aprilie, Contractul-cadru prevede o serie de modificări care permit unităţilor sanitare să obţină fonduri suplimentare la contractarea serviciilor cu casele de asigurări. Astfel, Contractul Cadru, aprobat miercuri în şedinţa de guvern, stipulează o serie de servicii noi pe care spitalele le pot desfăşura în ambulatoriul de specialitate şi în spitalizarea de zi, care ar putea suplimenta fondurile spitalului.

Ministerul Sănătăţii va supune aprobării guvernului, săptămâna viitoare, regulamentul-cadru privind condiţiile de acordare a sporurilor în sistemul de sănătate.

Cuantumul sporurilor pentru anul 2018 va fi aprobat printr-un ordin al ministrului Sănătăţii. Cuantumul sporurilor care va fi aprobat prin ordin de ministru pentru anul curent poate fi depaşit peste nivelul stabilit astfel: la nivelul rezultat din aplicarea anexelor, diferenţa poate fi suportată din veniturile proprii realizate în condiţiile legii şi/sau din finanţări ale autorităţilor publice locale în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.

În următorii ani, cuantumul sporurilor va fi reanalizat şi va creşte ca urmare a creşterilor graduale ale salariilor de bază.

Federaţia "Sanitas" a pichetat, marţi, Ministerul Finanţelor, în ciuda condiţiilor meteo nefavorabile. Printre nemulţumirile sindicaliştilor se numără plafonarea salariilor printr-un prag de 30% care ar crea sporuri inechitabile în rândul personalului din sistemul de sănătate.

Consiliul Naţional al Federaţiei Sanitas a decis, luni, ca sindicalişitii din sănătate să organizeze pichete în Bucureşti.