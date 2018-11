Ministrul Transporturilor: Metrorex pierde milioane de lei în favoarea firmei sindicatului care închiriază spaţiile comerciale

"Ceea ce nu spun liderii de sindicat care astăzi practic ameninţă cu greva, nu Mministerul Transporturilor, ci sutele de mii de călători bucureşteni, este că cea mai dureroasă problemă pe care au ridicat-o întotdeauna la întâlnirile pe care le-am avut este cea legată de expirarea contractului cu spaţiile comerciale din staţiile de metrou. Acest contract a fost încheiat în 2003. În 2017, la expirarea sa, AGA a decis organizarea unei noi licitaţii. Cu toate acestea, în septembrie 2017, aceeaşi AGA a decis prelungirea acestui contract cu încă un an. Acest an a expirat. Iar în 2018 AGA, pentru că AGA este reprezentată de către Ministerul Transporturilor, a luat decizia de a constata expirarea acestui contract şi evacuarea spaţiilor comerciale şi deschiderea unor proceduri competitive care niciodată nu au fost făcute în vederea închirierii spaţiilor comerciale din metrou. Cu toate acestea, comercianţii din staţiile de metrou nu au părăsit spaţiile, astfel încât acum două zile, am luat decizia împreună cu conducerea Metrorex de a-i notifica privind sistarea furnizării de utilităţi, pentru că altfel nu se poate să eliberăm aceste spaţii şi nu putem deschide alte proceduri de licitaţie" a afirmat Lucian Şova miercuri seară.



Ministrul Transporturilor a prezentat şi veniturile pe care Sindomed, firma sindicatului de la metrou despre care Şova susţine că este condusă de liderul sindical Ion Rădoi, le are de pe urma închirierii spaţiilor comerciale, în ultimii patru ani: 2.800.000 de lei, din care partea Metrorex 700.000 de lei în anul 2015, 2.900.000 lei din care 734.000 de lei partea Metrorex în anul 2016 şi 3.000.000 de lei, din care 796.000 de lei pentru Metrorex anul trecut.



În ceea ce priveşte veniturile din chiriile spaţiilor comerciale pentru anul acesta, până acum aceste spaţii au adus venituri de 2.376.000 de lei, din care Metrorex a primit 855.000 de lei, a precizat ministrul Transporturilor.



"Aceste calcule conduc la următoarele preţuri pe metru pătrat pe an: în 2015 - 495 de lei pe an pe metru pătrat în staţie de metrou bucureştean pentru un spaţiu comercial, în 2016 - 500 de lei pe an, în 2017 - 521 de lei pe metru pătrat pe an, în 2018 - 409 lei pe metru pătrat pe an. Toate aceste lucruri au condus ca împreună cu conducerea Metrorex să adoptăm decizia de a negocia foarte ferm acest nou contract colectiv de muncă pentru că, dincolo de gravele deficienţe pe care le-am constatat în exploatarea spaţiilor comerciale care pot constitui o sursă importantă de venituri pentru Metrorex, este vorba şi de mai mult de atât", a mai spus Lucian Şova.