Minitarte cu ananas şi mentă

Mod de preparare Minitarte cu ananas si menta

Intr-un castron pui faina, margarina rece taiata cubulete, oul batut, zaharul macinat si sarea. Faci un aluat pe care-l lasi la frigider timp de 30 de minute. Intinzi o foaie de aluat pe care o decupezi cu ajutorul unui vas rotund si asezi aluatul in fiecare tavita unsa cu unt. Intepi aluatul cu o furculita, din loc in loc, apoi il acoperi cu hartie de copt si boabe de fasole si introduci tavile in cuptorul incins pentru 15 minute. Scoti tavile si indepartezi hartia de copt si boabele de fasole si mai introduci tavile in cuptor pentru 10-15 minute, pana se rumenesc frumos minitartele.

Pentru umplutura, desfaci conserva de ananas, tai ananasul cubulete mici si le pui la scurs intr-o sita.

Pregatesti o oala cu apa pe care o asezi pe foc. Intr-un vas metalic (care sa se potriveasca pe oala de pe foc) bati cele 3 oua, impreuna cu zaharul, sucul de ananas, faina si amidonul. Pui vasul pe oala cu apa care fierbe si fierbi compozitia, amestecand incontinuu, pana ce se ingroasa (operatiunea dureaza cam 10 minute).

Vei obtine o budinca nu foarte groasa. Iei vasul de pe foc, adaugi untul si amesteci energic. Lasi compozitia sa se raceasca complet apoi adaugi bucatile de ananas scurse si extractul de menta. Amesteci totul si dai la frigider.

Dupa ce s-au racit tartele le umpli cu umplutura de ananas pregatita anterior, nivelezi usor cu o spatula si le decorezi cu bucatele de ananas.

