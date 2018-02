Mirabela Dauer, mesaj trist de pe patul de spital: "Am ales de atâtea ori persoanele greşite, desi ştiam că îmi vor face rău"

Mirabela Dauer a postat pe o retea de socializare un videoclip care i-a facut pe multi sa planga. „Am înţeles multe, dar niciodată pe mine. Nu m-am înţeles în nici o secundă. Am ales de atâtea ori persoanele greşite, deşi ştiam că îmi vor face rău. Am fost mereu acolo pentru oricine, oricând avea nevoie de mine, deşi era vorba despre persoana care mă făcea cel mai tare să sufăr. Niciodată anu am ştiut să „dispar” din viaţa cuiva, doar m-am îndepărtat. Niciodată nu i-am închis uşa în faţă cu adevărat, ci am lăsat-o crăpată, să poată să revină. Deşi mereu au revenit persoanele care m-au rănit, am iertat. Asta sunt eu. Mereu şi pentru totdeauna!”, este mesajul Mirabelei Dauer.