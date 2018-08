Mircea Badea, plângere penală împotriva celor care îl ameninţă: Klaus Iohannis este direct responsabil

"Aceasta este plangerea penala pe care o depun inpotriva descreieratilor care ameninta cu moartea/agresiunea. Avocatul meu este Alexandru Chiciu, fost sef directie in DNA.



Mai departe: il fac direct responsabil pentru orice mizerie se va intampla pe descreieratul Werner care, din postura de presedinte, a legitimat injuraturi si violenta prin acuzarea publica a celor care s-au opus acestor acte. Ii mai acuz pe sefii institutiilor de fora pusi de descreieratul Werner, institutii care, in cel mai bun caz, au ramas pasive la actele abominabile din spatiul public.

La sfarsit un apel: draga cetateanule, avand in vedere miile de amenintari ale descreieratilor, daca ma vezi cu copilul, lasa-ma in pace. Nu ma aborda nici macar ca sa ma feliciti. Pentru ca prezum ca sunt deja in autoaparare legitima si lucruri teribile se pot inatampla”, arată Mircea Badea.