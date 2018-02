Mircea Cosma: Nu am primit de la nimeni niciun ban, nu am făcut niciun abuz în serviciu

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au luat luni în discuţie termenul final al procesului în care fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat în primă instanţă la opt ani închisoare iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani închisoare, context în care aceştia au dat o ultimă declaraţie în faţa magistraţilor.



Mircea Cosma a spus în faţa instanţei că dosarul a fost făcut pentru a "distruge" Consiliul Judeţean Prahova.



"Totul face parte din efervescenţa romantică a procurorului Negulescu. Au dorit cu orice preţ să distrugă Consiliul Judeţean Prahova. Cum poţi să spui că s-a făcut o potecă, când v-am dat fotografii cu drumuri pe care se plimbau mii de investitori? Nu putem vorbi că s-a făcut o uliţă (refere la una dintre acuzaţiile DNA privind reabilitarea unui drum judeţean - n.r.). (...) Eu nu am fost proprietar de terenuri. (...) În dosar a fost luată declaraţia unui bolnav la psihiatrie de 87 ani. (...) Am participat la Revoluţie, am fost în Transnistria să ajut poporul român de acolo. Am făcut 175 de monumente în toată Europa. Nu pot să fiu acuzat de ceva ce nu am făcut", a declarat Mircea Cosma.



El s-a întrebat cui foloseşte acest dosar, susţinând existenţa unei "găşti" din oraşul Câmpina care ar fi vrut "să pună mâna" pe judeţul Prahova, fiind o zonă foarte bogată.

Citeşte şi: Mircea Cosma în faţa magistraţilor: Dumnezeu mi-a dat dreptate. Ce replică ironică i-a dat judecătorul



Mircea Cosma a susţinut că nu a făcut niciun abuz în serviciu şi nu a primit bani în acest sens.



"Dincolo de alegaţiile lui Negulescu (Mircea, fost procuror la DNA Ploieşti - n.r.), nu am primit de la nimeni niciun ban. Nu am făcut niciun abuz în serviciu. Sunt decorat cu cea mai mare decoraţie a Republicii Moldova. Am luat al treilea număr de voturi din România: Băsescu, Oprescu şi Mircea Cosma", a mai afirmat fostul preşedinte al CJ Prahova, transmite Agerpres.



În timpul declaraţiei lui Cosma, fiica acestuia, deputata Andreea Cosma, a ieşit din sala de judecată în hohote de plâns.



La rândul său, fostul deputat Vlad Cosma şi-a susţinut în continuare nevinovăţia, afirmând că martorii din dosar au fost forţaţi să mintă.



"Ce cred eu că s-a întâmplat? Nu am să reiau ce anume a declarat scânteia din mintea procurorului Negulescu, care, citez: a vrut să ne paradească (...). Răzvan Alexe era în arest şi a acceptat să facă un deal. Astăzi, martorii folosiţi în acuzare de DNA - respectiv, Răzvan Alexe afirmă cum a fost constrâns să mintă şi să spună cum. A fost forţat să ne dea bani. Tot din această strategie a DNA a făcut parte secretara domnului Alexe, care, în final, a avut curaj să spună ce s-a întâmplat", a declarat Vlad Cosma în faţa judecătorilor.



El a afirmat că dosarul a fost construit pe probe "ce ridică mari semne de întrebare"" şi a cerut instanţei să fie achitat.



"Încerc să investighez prin propriile forţe ce s-a întâmplat. Stikul a fost pus într-o pungă sigilată şi apoi desigilată în biroul lui Negulescu. Sunt două variante: ori a fost schimbat stikul ori au fost plantate în el probe. DNA nu a putut demonstra că eu sau tatăl meu am fi primit bani. De ce s-a apelat la aceste tipuri de ocolire a legii - martori dublaţi, martori inventaţi, prejudicii care sunt calculate după ureche? Consider că acest dosar a fost construit pe probe ce ridică mari semne de întrebare. Aceşti domni de la Ploieşti îşi permit să trimită în faţa dumneavoastră astfel de dosare. Poate veţi mai găsi şi alte dosare cu asemenea minunăţii. Îmi susţin nevinovăţia şi vă rog să dispuneţi o achitare în ce mă priveşte. În subsidiar, dacă instanţa consideră că am încălcat legea, vă rog să luaţi în considerare că peste şase săptămâni o să devin tătic", a spus Vlad Cosma.



Răzvan Alexe şi-a recunosc vinovăţia în faţa judecătorilor, dar a negat orice implicare a familiei Cosma.



În timpul desfăşurării procesului, Vlad Cosma s-a întors către Răzvan Alexe, care era aşezat pe o bancă din spate, spunându-i: "Te sparg".



La finalul dezbaterilor, preşedintele completului de judecată a ţinut să menţioneze că procesul a durat "peste 7 ore, 7 minute şi 7 secunde".



Decizia finală în acest caz urmează să fie pronunţată pe data de 5 martie.



În noiembrie 2016, Mircea Cosma a fost condamnat în primă instanţă la opt ani închisoare iar fiul său, Vlad Cosma, a primit cinci ani închisoare cu executare.



În acelaşi dosar, omul de afaceri Răzvan Alexe a primit 2 ani şi 6 luni cu executare iar fostul director al Direcţiei Patrimoniu din cadrul CJ Prahova Daniel Alixandrescu a fost condamnat la 6 ani de închisoare.



Pe 11 aprilie 2014, procurorii DNA i-au trimis în judecată, sub control judiciar, pe Vlad Cosma, acuzat de trafic de influenţă, şi pe Mircea Cosma, pentru luare de mită şi abuz în serviciu.



Răzvan Alexe a fost acuzat de trafic de influenţă şi dare de mită şi Daniel Alixandrescu, de luare de mită şi abuz în serviciu.



Potrivit DNA, în perioada 2012 - 2013, Răzvan Alexe (apropiat al familiei Cosma) şi fostul deputat Vlad Cosma au pretins şi primit de la trei reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, denunţători în cauză, suma totală de 4.410.149 lei, disimulată în contravaloarea unor lucrări subcontractate fictiv de aceste societăţi către două firme controlate în fapt de Răzvan Alexe.



Procurorii susţin că sumele de bani au fost pretinse şi primite de cei doi în schimbul intervenţiei la persoane cu putere de decizie din cadrul CJ Prahova, şi anume, la Mircea Cosma şi Daniel Adrian Alixandrescu (director executiv al Direcţiei Patrimoniu, având în subordine Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte, precum şi Serviciul Urmărire Lucrări Publice), astfel încât societăţile să obţină de la CJ Prahova trei lucrări de modernizare/ întreţinere a drumurilor, dar şi pentru a deconta cu prioritate lucrări deja efectuate.