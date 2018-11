Mircea Drăghici: Avizele de mediu sunt cele care au dus înapoi România în timp

"Cele mai multe cauze sunt legate de avizele pentru studiile de fezabilitate care sunt depuse la Comisia Europeană. Avizele de mediu sunt cele care au dus înapoi România în timp. Eu am fost consultant pe fonduri europene şi în perioada de preaderare şi în postaderare, în mediul privat. Concret, am expertiza necesară să aduc un plus de valoare pe acest domeniu", a afirmat el, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.



Referitor la Autostrada Unirii, în privinţa căreia Parlamentul a adoptat un proiect de lege, Drăghici a precizat că aceasta urmează să fie probabil bugetată pentru anul 2019.



"Va avea acelaşi demers ca o lege votată în Parlament. Va fi probabil bugetată pentru legea bugetului din 2019 şi împreună cu colegii parlamentari, cu întregul Parlament, de altfel, vom gândi paşii următori", a spus el.



Totodată, deputatul PSD a declarat că susţine atât varianta parteneriatului public privat, cât şi pe cea a finanţării cu fonduri europene pentru diversele proiecte de la Ministerul Transporturilor.



"Deopotrivă, tot ceea ce înseamnă investiţie în infrastructură e bine-venit. Parteneriatul public privat priveşte o nişă de lucru, fondurile europene există la dispoziţia noastră pentru o altă nişă. Sunt în egală măsură priorităţile noastre", a precizat el.



Întrebat de ce a refuzat iniţial propunerea prim-ministrului de a prelua Ministerul Transporturilor, Drăghici a replicat că a dorit să vadă în ce măsură are susţinere din partea Comitetului Executiv.



"Nu a fost un refuz, a fost o hotărâre a Biroului Naţional Politic de ieri. Eu nu am fost convins şi am aşteptat să văd dacă în Comitetul Executiv există o unanimitate sau o majoritate largă în acest sens, pentru că nu aş fi vrut să plec la un drum atât de lung fără ca să îi simt aproape pe ceilalţi colegi în efortul pe care îl vom face pe programul de guvernare", a spus el.



Prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunţat miercuri, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, că Lia Olguţa Vasilescu este propunerea PSD pentru portofoliul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice iar Mircea Drăghici, pentru funcţia de ministru al Transporturilor.