Mircea Negulescu contestă excluderea din magistratură

La sfârşitul lunii ianuarie secţia pentru procurori în materie disciplinară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) decidea excluderea procurorului Mircea Negulescu din magistratură. Decizia nu era definitivă şi putea fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.



"În baza art. 100 lit e) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor aplică domnului Negulescu Mircea, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina (în prezent suspendat din funcţie), sancţiunea disciplinară constând în "excluderea din magistratură" pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute la art 99 lit. a, b, l şi i teza I din acelaşi act normativ. (...) Cu drept de recurs în termen de 15 zile, de la comunicare, la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei", s-a decis în şedinţa secției pentru procurori în materie disciplinară din 30 ianuarie.

Împotriva lui Mircea Negulescu au fost deschise trei dosare disciplinare, toate datând de la începutul anului 2017, respectiv 3/P/2017, 6/P/2017 si 9/P/2017.



Mircea Negulescu a fost judecat disciplinar pentru abateri disciplinare prevazute la articolul 99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, respectiv literele:



-a) manifestarile care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu;



-b) incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii;



-j) nerespectarea secretului deliberarii sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter, precum si a altor informatii de aceeasi natura de care a luat cunostinta in exercitarea functiei, cu exceptia celor de interes public, in conditiile legii;



-i) nerespectarea indatoririi de a se abtine atunci cand judecatorul sau procurorul stie ca exista una din cauzele prevazute de lege pentru abtinerea sa, precum si formularea de cereri repetate si nejustificate de abtinere in aceeasi cauza, care are ca efect tergiversarea judecatii;



-l) imixtiunea in activitatea altui judecator sau procuror.



Pe 4 mai 2017, Inspecţia Judiciară (IJ) anunţa, în urma exercitării acţiunii disciplinare faţă de Mircea Negulescu, că magistratul a adoptat un comportament inadecvat în cadrul unor discuţii purtate într-un birou din sediul unităţii de parchet.



"Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de procurorul Mircea Negulescu de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, în prezent suspendat din funcţie, pentru abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a)(1) şi l(2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată. În motivarea acţiunii disciplinare s-a reţinut că procurorul a adoptat un comportament inadecvat în cadrul unor discuţii purtate într-un birou din incinta sediului Parchetului, în timpul programului de lucru‚ în afara cadrului legal care reglementează activitatea de urmărire penală, în condiţiile în care procurorul cercetat nu reprezenta interesele Ministerului Public şi a manifestat o atitudine agresivă faţă de unul dintre participanţii la discuţie, sugerând inclusiv existenţa unor date care ar justifica efectuarea de cercetări penale faţă de acesta", se preciza într-un comunicat al IJ transmis AGERPRES.



Conform aceleiaşi surse, s-a reţinut şi faptul că Mircea Negulescu a solicitat unui alt procuror, în prezenţa unui martor, a unui avocat şi a unui jurnalist, informaţii cu privire la conţinutul unor interceptări dintr-un dosar pe care celălalt magistrat îl instrumenta.



Acţiunea disciplinară a fost înaintată Secţiei pentru procurori în materie disciplinară a CSM, care va decide cu privire la răspunderea magistratului.



Într-o altă acţiune disciplinară, Inspecţia Judiciară a decis, pe 21 martie 2017, că procurorul Mircea Negulescu a comis o abatere disciplinară, în sensul că nu s-a abţinut în cursul instrumentării unui dosar penal, deşi se afla în relaţii apropiate şi de durată cu unii dintre subiecţii procesuali.



"La 15 martie 2017, Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de procurorul Mircea Negulescu de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, în prezent suspendat din funcţie, pentru abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. i) teza I - 'nerespectarea îndatoririi de a se abţine atunci când judecătorul sau procurorul ştie că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abţinerea sa, precum şi formularea de cereri repetate şi nejustificate de abţinere în aceeaşi cauză, care are ca efect tergiversarea judecăţii' - din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată. În motivarea acţiunii disciplinare s-a reţinut că procurorul nu a respectat îndatorirea de a se abţine în cursul instrumentării unui dosar penal, deşi se afla în relaţii apropiate şi de durată cu unii dintre subiecţii procesuali implicaţi în cauză, aspect care se circumscrie cazului de incompatibilitate prevăzut de art. 64 alin (1) lit. f) din Codul de procedură penală", se arăta într-un comunicat al IJ de la acea dată.



Şi această acţiune a fost înaintată Secţiei pentru procurori a CSM.



Pe 16 februarie 2017, Secţia pentru procurori a admis solicitarea procurorului Mircea Negulescu de încetare a activităţii în cadrul Serviciului Teritorial Ploieşti al DNA şi continuarea activităţii la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina.



Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu, la 15 februarie 217, ca urmare a apariţiei în mass-media a unor înregistrări audio al căror conţinut este atribuit procurorului Mircea Negulescu.



"Ulterior au fost înregistrate şi conexate la prima lucrare sesizările, având acelaşi obiect, formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de un alt petent. Apreciind că există indiciile săvârşirii unor abateri disciplinare, inspectorii judiciari desemnaţi în cauză au dispus, la 17 februarie 2017, începerea cercetării disciplinare pentru abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a), b) şi j) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor", preciza IJ.