Miron Cozma, pontat pe "şest" de primarul Pandele. Fostul lider al minerilor, angajat fictiv de edilul din Voluntari

„Pandele l-a angajat pe Cozma, fără să fie nevoie să vină la serviciu, la Euro Apavol”, dezvăluie surse din Primăria Voluntari.



Euro Apavol este compania de alimentare cu apă și canalizare ce deservește localitățile Voluntari, Ștefăneștii de Jos, 1 Decembrie, Copăceni, Berceni (din județul Ilfov), Sinești (din județul Ialomița), Bulbucata, Buturugeni, Toporu (din județul Giurgiu).



Fondată în 2010, așa cum descrie propriul site, compania publică s-a numit la început SC Apă și Canalizare Voluntari-Găneasa.



„Iniţiativa înfiinţării acestui operator regional a aparţinut primarului oraşului Voluntari, Florentin-Costel Pandele”, scrie în prezentarea Euro Apavol.

De altfel, şefă CA a fost prefectul Speranța Cliseru, cea care a dat ordinul intervenției violente de vineri. Dacă scenele de vineri au semănat cu violențele din anii 90, nu e doar pentru că ne-am întors, ci și pentru că, sub anumite aspecte, n-am plecat de acolo. Aceleași personaje și rețele de interese influențează viața publică, scrie Libertatea.



„Cozma nu a venit la serviciu, dar oamenii sunt obligați să-l ponteze!”



În partea bugetară a moriștii, Florentin Pandele l-a angajat, în februarie 2017, pe Miron Cozma. Documentele consultate de Libertatea confirmă prezența lui Cozma ca angajat al Euro Apavol.



„Nu a venit nici o zi la serviciu, iar oamenii sunt obligați să-l ponteze”, spun cei din interior.



Deși nu muncește, Miron Cozma beneficiază nu doar de salariu, ci și de toate drepturile conexe: în această primăvară, a luat tichet-cadou de Paște.



Pe lista întocmită în ordine alfabetică a angajaților care au primit aceste prime de Paște, numele lui Cozma Miron se află pe poziția 50, între Constantinescu Ecaterina și Cristea Ion.



Când Cozma a fost angajat la Euro Apavol, director era Constantin Nicolae, care după câteva luni a ajuns în Primăria București, ca membru în Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Parking București.



Euro Apavol a fost întotdeauna o vacă de muls pentru oamenii de încredere ai lui Florentin Pandele. Pe listele contabile de plată se regăsește și Speranța Cliseru, ca președinte al Consiliul de Administrație al Euro Apavol în 2016.



Tot atunci, Cliseru figura și ca administrator public al orașului Voluntari, practic mâna dreaptă a lui Pandele.



Ca membru în cercul de fideli ai familiei de primari Firea & Pandele, Cliseru este omul care a urmat-o pe Gabriela Firea în Primăria Bucureștiului, tot ca mână dreaptă.



În 5 iulie 2018, Guvernul Dăncilă decide instalarea Speranței Cliseru ca prefect al Capitalei.

Miron Cozma: „L-am rugat pe Pandele să găsească o soluție pentru mine”



– Domnule Miron Cozma, avem documente care atestă că sunteți angajat la firma Euro Apavol din Voluntari.

– Eu sunt cetățean al orașului Voluntari de zece ani. Eu nu am casă nici acum. Am făcut cerere pentru locuință și încă sunt pe lista de așteptare. Deoarece din pensia de 4.100 de lei, Fiscul îmi reține 285 de euro pe lună în urma sentinței judecătorești legate de Mineriadă, i-am cerut lui Pandele, în calitate de cetățean, să discute cazul meu social în Consiliul Local. Am cerut să găsească o soluție pentru mine.



– Și cu ce vă ocupați la această firmă?

– Sunt încadrat ca subinginer electromecanic. Știți ce salariu am?! Primesc 1.200 de lei la leafă! Credeți că am un salariu mare?



– Nu asta e problema. Avem mărturii cum că dumneavoastră nu mergeți deloc la muncă… Că nu sunteți văzut deloc…

– Cum să mă vadă dacă eu mă ocup de trei comune din Giurgiu. Periodic, merg în inspecție tehnică în aceste comune.



– Care sunt aceste comune?

– Aaaaa… O să vă spun mai târziu, pe sms, dacă doriți.



– Și locuiți în Voluntari?

– Acum stau cu chirie la Cosmopolis, lângă Ștefănești, pentru că prietenii de la Camera de Comerț România-Turcia îmi plătesc o parte din costuri.