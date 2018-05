Mituri şi superstiţii legate de sarcină. Unele sunt amuzante, altele chiar periculoase

Totusi, sarcina continua sa inspire un set de mituri si superstitii, iar parintii, in unele cazuri, tind sa dea ascultare unor crezuri din popor decat unor indicatii documentate stiintific.

De multe ori, predictiile despre sexul copilului sau despre cat de lung va fi parul acestuia sunt amuzante si inofensive. In unele cazuri, totusi, poate fi nociv sa faceti ceea ce sugereaza mituri si superstitiile legate de sarcina.

Iata la ce trebuie sa aveti grija:

– cand mitul sugereaza ceva ce contravine tratamentului dat de medicul specialist(cum ar fi oprirea vitaminelor prenatale)

– cand mitul sugereaza sa inhalati sau sa ingerati ceva ce nu este recomandat de medic (precum ceaiuri sau pastile)

– cand mitul va induce tot felul de fobii legate de sanatatea copilului (stresul gravidei poate afecta bebelusul)

Cele mai cunoscute mituri legate de sarcina

Daca miturile legate de sarcina difera de la generatie la generatie si de la regiune la regiune, iata unele dintre cele mai intalnite:

Mit: Daca stati in cap dupa sex, sansele de a ramane gravida cresc

Adevar: Desi expertii spun ca daca stati culcata dupa sex pentru 20-30 de minute va mariti sansele de conceptie, pentru ca spermatozoizii raman inauntru, statul in cap nu a fost demonstrat a fi de ajutor (si, in plus, puteti sa va si raniti coloana vertebrala in timp ce incercati aceasta pozitie)

Mit: Forma si marimea burtii pot indica sexul bebelusului

Adevar: Forma si marimea burtii este determinata de tonusul dvs. muscular, de tonusul uterin si de pozitia copilului. Deci cea mai sigura metoda de a afla sexul copilui dvs. este sa faceti o ecografie.

