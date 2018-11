Miza scandalului valiza Tel Drum: Eu văd aici un război de natură economică

Cristian Duică afirmăcă păstrarea acesator documente nu a fost o idee bună.

"Eu nu am fost în viața mea cu ei plecat pe undeva. Îmi amintesc doar de o ocazie când de Crăciun a tăiat el (n.r. Liviu Dragnea) un porc. Am fost invitați mulți primari acolo și atât. Dar mie mi se pare o inepție să păstrezi asemenea documente. Asta e prima chestie. Pentru că dacă le păstrezi, există și posibilitatea să se scurgă. Chiar nu am ce să comentez, dar mi se pare o prostie ca cineva să țină asemenea documente și fotografii. E greu de spus dacă vine din interior lovitura asta pentru el (n.r. Liviu Dragnea). După cum le văd eu, asta n-are treabă cu PSD-ul. Și nici cu Opoziția. Eu văd aici alt război. De natură economică. Nu vreau să detaliez. Eu nu văd ca fiind ceva politic aici", a declarat Cristian Duică pentru Liber în Teleorman.

Jurnaliştii de la RISE Project anunţă că au intrat în posesia unei valize pline cu informaţii despre Liviu Dragnea şi compania Tel Drum.