Modalităţi de a readuce pasiunea în dormitor

Iata cateva sfaturi despre cum sa aveti o viata sexuala mai activa:

Pisicuta sexy din dormitor

Ei bine da, tu esti pisicuta sexy. Cand a ultima oara cand ai intrat in dormitor imbracata in ceva transparent si scurt care lasa prea putin loc imaginatiei? Dezbracata. Iubitul tau va fi excitat la vederea ta purtand ceva minuscul si satinat.

Spune-i ceva murdar cand se asteapta mai putin

Daca n-ai spus niciodata ceva murdar in timpul unui preludiu/partide de sex, nici nu sti ce ai pierdut. Daca ai facut-o, cu atat mai bine. Insa acum este timul sa mai faci in fata si sa-i spui ceva de acest fel atunci cand el se asteapta cel mai putin – in timp ce luati masa intr-un restaurat de 5 stele, la petrecerea organizata de prieteni de-ai vostri sau in casa parintilor lui...

Uita sa-ti pui lenjeria intima

Poate fi amuzant si extrem de incitant sa „uiti" sa-ti pui lenjeria intima atunci cand iesi in oras cu el. Ai insa grija cum te misti si nu uita ca te-ai imbracat asa doar pentru ochii cuiva special.

