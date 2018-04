MODEL CV: 6 paşi pentru a concepe un CV model. Noul MODEL CV Europass, în română şi engleză

Chiar daca un un CV model nu-ti garanteaza obtinerea unui job, un CV prost este cea mai buna cale de a ramane vesnic pe dinafara. Cea mai grea parte in conceperea CV-ului perfect nu consta in insirarea experientei profesionale si a studiilor, ci in modalitatea de a transmite angajatorului de ce esti tu special. Cu alte cuvinte in definirea brandului personal. Chiar daca ai experienta de n ani intr-un anumit domeniu intrebarea care se pune este urmatoarea: ce diferentiaza abilitatile tale profesionale de a altor 50 de specialisti in aceasta activitate?

Model CV. Iata ce recomanda specialistii de forbes.com ca trebuie facut pentru un CV model:

Model CV. Apeleaza la ajutor specializat

In primul rand ar trebui sa ceri ajutorul unui consultat in dezvoltare profesionala, insa in domeniul tau de activitate. Spre exemplu, daca esti in cautarea unui job in domeniul financiar cel mai bine este sa vorbesti cu un specialist care a vazut zeci de CV-uri din domeniul financiar. Insa nu-l lasa pe el sa-ti scrie CV-ul pentru ca un specialist in HR care-si cunoaste meseria isi va da seama doar dupa 5 minute de discutie, daca CV-ul a fost scris de tine sau pentru tine. Mai ales daca nu folosesti exact cuvintele din CV.

Model CV. Gandeste-te ca iti faci marketing

CV-ul model trebuie sa-l faca pe cititor sa-si doreasca sa stea de vorba cu tine. Ar trebui conceput astfel incat sa te vanda cu usurinta. Acest lucru inseamna ca CV-ul tau nu trebuie sa arate ca o insiruire de job-uri si de cateva cuvinte care descrie ce ai facut tu impreuna cu scolile pe care le-ai absolvit, ci ca un plan de marketing care sa te puna in valoare. Intr-o piata competitiva nu-ti vor fi de prea mult ajutor simplele enumerari.

