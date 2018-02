Modele de subiecte Limba română Evaluare Naţională. Programa pentru examenul de Limba română. Regulamentul de examen

Veti regasi mai jos mai multe modele de subiecte la Limba romana, modele ce vor ajuta la pregatirea temeinica a cunostintelor la aceasta materie.

Informatii despre calendarul Simularilor la Evaluarea Nationala gasesti aici.

PROGRAMA examen Limba romana EVALUAREA NATIONALA

Modele de subiecte Limba romana Evaluare Nationala. Testele sunt elaborate in conformitate cu programa la aceasta materie din anul scolar 2014-2015.

Prezenta programa pentru evaluarea nationala de la finalul clasei a VIII-a la disciplina limba si literatura romana vizeaza evaluarea competentelor elevilor de receptare a mesajului scris, din texte literare si nonliterare, in scopuri diverse, de exprimare scrisa si de utilizare corecta si adecvata a limbii romane in producerea de mesaje scrise, in diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse. Deoarece competentele de evaluat sunt ansambluri de cunostinte, deprinderi si atitudini formate in clasele a V-a – a VIII-a, subiectele pentru evaluarea nationala vor evalua atat competentele specifice si continuturile asociate acestora, conform programei scolare actualizate pentru clasa a VIII-a (aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii cu nr. 5097/ din 09.09.2009), cat si continuturile din programele scolare actualizate pentru clasele a V-a – a VII-a.

Informatii despre calendarul examenului de EVALUARE NATIONALA gasesti aici.

Receptarea mesajului scris, din texte literare si nonliterare, in scopuri diverse

1.1 dovedirea intelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinte date dovedirea intelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinse date

– idei principale, idei secundare; ordinea logica si temporala a ideilor/ a intamplarilor dintr-un text;

– moduri de expunere (naratiune, descriere, dialog);

– structuri in textele epice (logica actiunii, timp, spatiu, modalitati de caracterizare a personajelor, relatiile dintre personaje, naratorul) si lirice (concordanta dintre forma grafica a poeziei si ideea transmisa de aceasta, eul liric);

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO