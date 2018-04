Moduri prin care poţi întreţine pasiunea în căsnicie

1. Faceti sport amandoi

Cercetatorii de la University of Texas au descoperit ca exercitiile fizice activeaza sistemul nervos simpatic al femeii, acelasi care este puternic activat si in viata sexuala. Asa ca, daca e in forma fizica buna, ar fi in forma si pentru sex.

2. Folositi un vibrator

Un cercetator american, Debby Herbenick, a descoperit faptul ca exista o legatura foarte puternica intre vibrator si mentalul femeii: vibratorul stimuleaza imaginatia si zona mental, fiind asociat cu ideea de placere si orgasm. Asa ca, fara timiditati, folositi unul.

3. Folositi lubrifiant

Un studiu din 2011 realizat de Indiana University demonstreaza legatura stransa dintre lubrifiant si placerea maxima.

