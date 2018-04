Monica Anghel este de nerecunoscut după ce a slăbit 25 kg în doar şase luni

"Am slăbit 25 de kilograme de la 1 octombrie. Am îmvățat acum că slăbești dacă mănânci. Important e ce mănânci. Mă simt foarte bine, am foarte multă energie. Am făcut un set de analize, am mers la nutriționist. (...) Mă simt foarte bine", a mai spus Monica Anghel.

Monica Anghel a spus în urmă cu câteva săptămâni și dieta pe care a ținut-o astfel că reușește să ajungă la greutate pe care și-o dorește, potrivit Spynews.ro.

''Dimineaţa la prima oră mănânc o omletă cu seminţe de chia, fără prea mult ulei. Pe la 10 -11 mâncăm 10-15 migdale sau nuci. La 12, mânânc o ciorbiţă de legume, dar fără pâine. A fost alegerea mea să renunţ la pâine. Sunt multe mese, e totul foarte sănătos'', a precizat vedeta.