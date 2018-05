Morgan Freeman, acuzat de hărţuire sexuală la Hollywood. Opt femei s-au plâns de comportamentul său

Printre femeile care îl acuză se numără o asistentă care susține că Freeman a hărțuit-o timp de mai multe luni în 2015 la filmările peliculei "Going In Style". Veteranul actor este acuzat că ar fi atins-o nepotrivit pe aceasta și i-ar fi adresat remarci nepotrivite despre modul în care se îmbracă.

Într-un incident relatat de femeie, Morgan a "încercat să-mi ridice fusta și mă întreba dacă port lenjerie intimă". În ajutorul ei ar fi sărit un alt actor - Alan Arkin.

O altă femeie, membru senior în echipa de producție a peliculei "Now You See Me" ( 2012) a declarat pentru CNN că ea și alte asistente au fost hărțuite sexual în numeroase ocazii, actorul făcând diverse comentarii despre modul în care arată femeile.

Morgan Freeman este unul dintre veteranii Hollywood-ului, cu o bogată carieră şi în teatru, şi televiziune. A câştigat Oscarul în 2005, pentru rol secundar, pentru interpretarea din filmul ″Million Dollar Baby″⁣, a fost nominalizat de alte patru ori la Oscar, a obţinut Globul de Aur pentru rolul principal din pelicula ″⁣Driving Miss Daisy!″⁣ (1989) şi premiul Sindicatului Actorilor Americani. Este al patrulea cel mai bine plătit actor al tuturor timpurilor într-un clasament întocmit de portalul specializat www.boxofficemojo.com, filmele în care el a jucat au strâns din încasări la nivel mondial 4,3 miliarde de dolari, respectiv o medie de 74,4 milioane de dolari per peliculă.