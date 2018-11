Motivul SURPRINZĂTOR pentru care trebuie să dormi mereu pe partea STÂNGĂ

Iar pozitia in care dormi are legatura cu toate acestea. Dormitul in pozitia corecta este benefica si pentru sanatatea pielii, a digestiei si a celorlalte functii ale corpului.

Pe ce parte ar trebui sa dormi?

Oamenii de stiinta au descoperit ca o pozitie neadecvata de somn poate influenta negativ digestia, iar daca dormi pe partea recomandata va ajuta procesul de descompunere a alimentelor.

Iar ei sustin ca dormitul pe partea stanga este alegerea castigatoare. In plus, ei recomanda persoanelor care au astm sa evite culcatul pe spate.

De ce ar trebui sa dormi pe partea stanga?

Specialistii in sanatate sustin ca dormitul pe partea stanga este cea mai buna pozitie de somn si aduc si argumente pentru care ar trebui sa procedezi astfel. De exemplu, imbunatateste digestia si circulatia sangelui, scade intensitatea durerilor de spate si creste eficacitatea sistemului limfatic.

In plus, atunci cand dormi pe partea stanga organele interne raman in pozitia naturala. Chiar si femeile insarcinate ar trebui sa se odihneasca asa pentru o circulatie optima a sangelui.

