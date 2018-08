Mr. Laurenţiu Cazan, coordonatorul jandarmilor: Am descoperit un autoturism cu sticle incendiare

"Pe timpul restabilirii ordinii publice, pe zona Bd Ion Mihalache, în timp ce colegii noştri acţionau, am descoperit un autoturism cu sticle incendiare, de unde oamenii se aprovizionau", a afirmat Laurenţiu Cazan.

El a apreciat că s-a intervenit exact la momentul potrivit, pentru că au avut loc violenţe împotriva forţelor de ordine.

"Dacă ordinea nu ar fi fost restabilită, probabil am fi avut violenţe şi mai mari. Am fi avut jandarmi incendiaţi", a subliniat Cazan.

"Nu am ce să-mi reproşez tactic şi organizatoric. Am acţionat la momentul oportun. Am avut reacţie firească, graduală, urmare a violenţelor împotriva echipelor de poliţie şi a noastră", a argumentat el.