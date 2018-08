Mr. Laurenţiu Cazan, coordonatorul jandarmilor: Prefectul Capitalei a semnat ordinul de intervenţie în jurul orei 20.00

"În permanenţă am fost în contact cu toate autorităţile publice, inclusiv cu prefectul care a fost prezent la faţa locului de la ora 16. (...) În momentul în care am văzut că lucrurile încep să degenereze, că presiunea este crescută, am discutat personal cu prefectul şi i-am spus că dacă lucrurile vor degenera (...) vom ajunge la restabilirea ordinii publice în zonă, dânsa a spus că este pregătită să intervenim pentru restabilirea ordinii publice (...) Am fost la faţa locului împreună tot timpul şi atunci s-a luat decizia de a avea un ordin de restabilirea ordinii publice. Lucrurile despre care vă povestesc au fost în jurul orei 20.00", a declarat Cazan.

El a precizat ulterior că ordinul de intervenţie a fost semnt în jurul orelor 20:00.

Întrebat în legătură cu faptul că procurorii au susţinut că nu au primit încă ordinul de intervenţie, Laurenţiu Cazan declarat: "Toate documentele, inclusiv ordinul de intervenţie, au fost transmise pe cale ierarhică la Inspectoratul General. Sunt ferm convins că Inspectoratul General, pe lângă documentele de planificare, a transmis şi acest ordin de intervenţie'.

Prim-procurorul Parchetului Militar, Ionel Corbu, a declarat miercuri că Jandarmeria a trimis o mare parte din documentele solicitate, dar "se impune cu necesitate solicitarea în mod suplimentar şi a altor date de referinţă necesare şi utile cauzei". Corbu a mai anunţat că, din datele analizate până acum, peste 160 de militari jandarmi au participat la intervenţia din Piaţa Victoriei, pe 10 august. De asemenea, el a precizat că Prefectura încă nu a trimis ordinul de intervenţie, transmiţându-le anchetatorilor să îl solicite Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.