Mr. Laurenţiu Cazan, coordonatorul jandarmilor: Nimeni nu a acţionat acolo fără ordinul meu. Nu am ce să-mi reproşez

Maiorul Laurenţiu Cazan a fost prezent în studioul TVR joi dimineaţă. El spune că au fost multe mesaje în mediul online care au îndemnat la violenţă cu mult înainte de ziua mitingului.

Maiorul a spus că nu s-a dorit scoaterea turbulenţilor din rândul manifestanţilor la prima intervenţie, la ora 16.20, ca să nu se creeze tensiune în piaţă.

La început am avut oameni cu echipament uşor, în tricou, ca să nu provocăm.

A fost o particularitate. A fost o tensiune fantastică la acest eveniment. Chiar dacă au fost mai multe sute de oameni violenţi, de data aceasta ceilalţi manifestanţi nu s-au mai delimitat de ei.

Eu am coordonat acţiunea şi nu am ce să-mi reproşez.

Provocatorii nu au venit în grup organizat, ci separat, s-au întâlnit în piaţă, au rămas în spatele a 2-3 rânduri de manifestanţi paşnici.

Au împins oamenii care au fost prinşi la mijloc. De-aia oamenii au fost loviţi cu gaze.

Despre israelienii bătuţi

O parte dintre cei care atacaseră jandarmii încercau să plece din zonă cu taxiurile. Jandarmii au încercat să-i oprească şi au verificat taxiurile care părăseau zona.

În calitate de şef al operaţiunii îmi cer scuze faţă de toţi cei care au suferit violenţe gratuite din partea jandarmilor.

Cazurile vor fi analizate punctual şi cercetate de procurori.

Despre intervenţia de la ora 23.00

Intervenţia s-a decis când au fost violenţe împotriva jandarmilor.

Am dat semnale vizuale, sonore.

Am discutat cu prefectul şi am spus că dacă lucrurile degenerează, vom ajunge la restabilirea ordinii publice în zonă.

În jurul orei 20.00 s-a discutat despre restabilirea ordinii.

Despre jandarmeriţa bătută

Nu a fost nicio eroare de comunicare din partea col Paraschiv.

Am primit telefon că sunt violenţe la Antipa şi Springtime este vandalizat.

Noi eram masaţi la guvern, să nu intre oamenii în curtea guvernului.

Poliţia de la Springtime ne-a comunicat că erau deja înconjuraţi de protestatari.

Am primit infirmaţia că sunt atacaţi şi nu mai pot ieşi de acolo.

Am mers cu un grup de jandarmi din piaţă să-i scoată de acolo.

Însă jandarmii au fost atacaţi şi ei. Jandarmeriţa făcea parte din grupul de jandarmi trimişi în sprijinul poliţiei.

Am vorbit cu ea, nu-şi mai aduce aminte ce s-a întâmplat, dacă a fost lovită sau s-a împiedicat.

Se vede pe înregistrări că a fost lovită, colegul ei s-a aplecat să o ridice, în momentul acela au fost înconjuraţi.

Grupul respectiv era atacat permanent, mergeau în binom de câte doi oameni care se apărau reciproc. Nu au putut observa că cei doi din spate au rămas pe jos.

Şansa ei a fost că era echipată complet.

Despre pistolul dispărut

Probabil la primul moment cei care au comunicat au crezut că ambii jandarmi şi-au pierdut armele.

E vorba despre un singur pistol dispărut.

Despre col. Paraschiv

A fost echipă de rezervă, prezent în piaţă de la ora 19.00.

Nu e neobişnuit să fie îmbrăcat civil, nici eu nu eram în uniformă.

Am avut legătura în permanenţă cu el.

Colegii care ne informau de la faţa locului, când au fost atacaţi cei doi jandarmi.

Eu l-am trimis acolo, la intervenţie.

Nimeni nu a acţionat acolo fără ordinul meu.

Am găsit o maşină cu sticle incendiare pe Bd Mihalache, de unde oamenii se aprovizionau.

Sunt 3 agresori arestaţi cu mandat de la judecător, cercetările continuă.

Nu am ce să-mi reproşez tactic şi organizatoric. Am acţionat la momentul oportun. Am avut reacţie firească, graduală, urmare a violenţelor împotriva echipelor de poliţie şi a noastră.

Mie mi s-a părut că sunt organizaţi (agresorii).

Despre demisie

Iau în calcul toate variantele, nu vreau să răspund acum.

Despre numărul de jandarmi

Au fost circa 1.000 de jandarmi care au acţionat în piaţă.

Chiar şi cei de la Brigada Specială au atribuţii pe linie de ordine publică.

Despre procurorul militar

De la ora 17.00 mi-a fost prezentat procurorul militar, că este de serviciu.

A stat cu noi până la final, 4 dimineaţa, în Piaţa Victoriei.

Din punctul meu de vedere, am considerat că e mai bine aşa, să observe ce se întâmplă.

A fost de bună credinţă.

Le-am adus la cunoştinţă că tensiunea creşte, că lucrurile pot degenera.

Am discutat cu comandanţii de dispozitive, inclusiv procurorul militar, le-am spus că se conturează varianta restabilirii ordinii.

Consider că a fost o coordonare foarte bună.

Toate documentele, inclusiv ordinul de intervenţie, care a fost semnat la ora 20.00, sunt la Inspectoratul General al Jandarmeriei. Vor fi transmise parchetului.

Despre jurnaliştii agresaţi

Nimeni nu are ceva cu jurnaliştii.

Am cerut redacţiilor să ne pună la dispoziţie imaginile.

Nu trebuie să vină la 1 metru de jandarm să filmeze, că jandarmul îşi creează un spaţiu de siguranţă în jurul lui.

Consider că nu a fost o Mineriadă.