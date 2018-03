Mugur Isărescu: Comisia de trecere la euro are scopul să pregătească procesul şi să obţină consensul populaţiei

"Comisia Naţională pentru pregătirea României în ceea ce priveşte trecerea la moneda unică. Eu am văzut proiectul de ordonanţă de urgenţă. Trebuie să vă spun că l-am şi semnat după ce a fost discutat cu membrii Consiliului de Administraţie şi am înţeles două lucruri care mi se par esenţiale. Unu: această comisie suspendă activitatea altui comitet, deci nu e vorba numai de comitetul nostru care trebuie să vă spun este un comitet pur tehnic. Acolo s-au discutat detalii până la cum se face alimentarea cu bancnote a României în momentul X. Deci sunt şi detalii tehnice extrem de amănunţite. Comitetul guvernamental de trecere la euro în care funcţiona şi în care copreşedinţi erau premierul României şi guvernatorul Băncii Naţionale a fost suspendat atâta vreme cât funcţionează actuala comisie. Eu am înţeles următorul lucru. Această comisie are efectiv scopul să pregătească procesul şi să obţină consensul naţional. Sunt pentru această abordare", a spus Isărescu, citat de Agerpres.

Acesta a precizat că este de acord cu abordarea pentru că pregătirea consensului naţional presupune implicarea mai multor instituţii şi a partidelor politice.



"Am condus, când am fost premier, un proces de obţinere a consensului naţional până în anul 2000 pentru integrarea în Uniunea Europeană în 2007, am lucrat la elaborarea unei strategii în această direcţie şi ştiu cât de laborios este consensul naţional. Banca Naţională nu avea putere să facă acest lucru", a menţionat Mugur Isărescu.



Al doilea motiv ţine de faptul că în acest proces trebuie stabilite inclusiv etapele legislative. De exemplu, pentru Legea Băncii Naţionale sunt necesare 20 de amendamente pentru a ne putea integra în zona euro.