Mugur Isărescu participă joi la şedinţa Comisiei economice a Senatului, pe tema inflaţiei

La eveniment au fost invitaţi guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, precum şi membrii Consiliului de Administraţie ai acesteia, viceguvernatorii Florin Georgescu şi Eugen Nicolăescu.



Purtătorul de cuvânt al băncii centrale, Dan Suciu, a confirmat marţi, pentru AGERPRES, că Mugur Isărescu va participa joi la şedinţa Comisiei economice a Senatului.



Rata anuală a inflaţiei a urcat în februarie 2018 la 4,7%, de la 4,3% în ianuarie 2018, pe fondul scumpirii mărfurilor alimentare cu 3,74% şi a celor nealimentare cu 6,27% comparativ cu luna februarie 2017, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.



În luna februarie a acestui an, BNR a revizuit în creştere la 3,5%, de la 3,2%, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an.



Pentru sfârşitul anului 2019, BNR estimează o rată a inflaţiei de 3,1%.



Conform BNR, accelerarea ratei anuale a inflaţiei în primele trei trimestre ale anului 2018 este determinată de acele componente ale coşului de consum exogene sferei de acţiune a politicii monetare. Epuizarea acestui puseu inflaţionist are ca efect reintrarea indicatorului în intervalul ţintei începând cu ultimul trimestru din 2018.