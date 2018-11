MUNTENEGRU ROMANIA LIVE TV STREAM VIDEO ONLINE PRO TV. Meci capital pentru "tricolorii": care este miza locul 2

MUNTENEGRU ROMANIA LIVE TV STREAM VIDEO ONLINE PRO TV. Felix Zwayer va fi arbitrul partidei MUNTENEGRU - ROMANIA, ajutat de asistenții Thorsten Schiffner şi Marco Achmuller, de adiționalii Tobias Stieler şi Sascha Stegemann, şi de rezerva Christian Gittelmann (toţi din Germania). PRO TV transmite, marţi, de la ora 21:45, MUNTENEGRU ROMANIA LIVE TV STREAM VIDEO ONLINE.

MUNTENEGRU ROMANIA LIVE TV STREAM VIDEO ONLINE PRO TV. Serbia și-a asigurat în mare măsură primul loc și calificarea în faza următoare a Ligii Națiunilor. Vecinii din Vest au acumulat 11 puncte, cu 4 mai multe decât Muntenegru. ROMANIA are 9 puncte. "Tricolorii" au nevoie de un pas greșit al Serbiei în ultima etapă, dublat de victorie în MUNTENEGRU, pentru a câştiga grupa şi a merge în play-off-ul Ligii 3. MUNTENEGRU ROMANIA, meci contând pentru ultima etapă din Liga C, Grupa 4, din LIGA NATIUNILOR, se joacă, marţi, la Podgorica, de la ora 21:45, LIVE TV STREAM VIDEO ONLINE PRO TV.

Clasament Liga C, Grupa 4

- ultima etapă (20 noiembrie): Serbia - Lituania, Muntenegru - România (ambele de la ora 21:45)



MUNTENEGRU ROMANIA LIVE TV STREAM VIDEO ONLINE PRO TV. "Muntenegru este o echipă organizată. Joacă pe contraatac şi noi trebuie să analizăm defectele echipei, să le identificăm. Vom avea situaţii în care vom fi nevoiţi să atacăm, pentru că e o naţională căreia îi place să se apere. Va fi un meci pe contre, dar noi sperăm să fim la fel de inspiraţi ca în meciul cu Lituania. Nu ne gândim la meciul Serbiei, dacă noi câştigăm e bine. Dacă va fi şi un rezultat bun acolo, care să ne avantajeze, cu atât mai bine, dar mai întâi să ne câştigăm noi meciul", a spus Cosmin Contra înainte de MUNTENEGRU - ROMANIA, meci contând pentru ultima etapă din Liga C, Grupa 4, din LIGA NATIUNILOR, programat, marţi, la Podgorica, de la ora 21:45, LIVE TV STREAM VIDEO ONLINE PRO TV.

MUNTENEGRU ROMANIA LIVE TV STREAM VIDEO ONLINE PRO TV. "Vrem să facem un joc bun, să luptăm, asta este sarcina noastră principală. Ne vom opune României și ne vom răzbuna pentru ceea ce am ratat cu Serbia. Am ajuns la situația în care meciul este decisiv, dar asta este normal în sport. Vom încerca să păstrăm concentrarea pe care nu am avut-o într-o anumită parte a meciului de la Belgrad", a spus Ljubisa Tumbakovic, antrenorul ex-iugoslavilor, despre meciul MUNTENEGRU - ROMANIA.

MUNTENEGRU ROMANIA LIVE TV STREAM VIDEO ONLINE PRO TV. EChipele probabile la meciul MUNTENEGRU - ROMANIA

MUNTENEGRU: Petkovic - Marusic, Simic, Kopitovic, Vesovic - Ivanic, Kosovic - Jankovic, Beciraj, Jovarovic - Mugosa. Selecţioner: Tumbakovic.

ROMANIA:Tătărușanu - Cr. Manea, Moți, Săpunaru, Bancu - Stanciu, Anton, Maxim - Chipciu, Țucudean, Al. Mitriță. Selecţioner: Contra.

MUNTENEGRU ROMANIA LIVE TV STREAM VIDEO ONLINE PRO TV. MUNTENEGRU ROMANIA, meci contând pentru ultima etapă din Liga C, Grupa 4, din LIGA NATIUNILOR, se joacă, marţi, la Podgorica, de la ora 21:45, LIVE TV STREAM VIDEO ONLINE PRO TV. ROMANIA şi MUNTENEGRU se luptă pentru locul 2 în grupă, în condiţile în care "tricolorii" mai pot termina pe locul 1 dacă înving şi dacă Serbia nu trece, acasă, de Lituania. PRO TV transmite, marţi, de la ora 21:45, MUNTENEGRU ROMANIA LIVE TV STREAM VIDEO ONLINE.