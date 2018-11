Musaca de cartofi: Cele mai bune retete de musaca pentru familia ta

Musaca de cartofi In versiunea turceasca, reteta de musacaua este pregatita din legume fierte in aburi sau prajite, vinete, ardei gras, rosie, ceapa, toate amestecate cu carne tocata. Este servita cu sos de iaurt si pilaf de orez. In versiunea originala, arabeasca, musacaua este un fel de mancare servit rece, asemanator cu salata, compus in principal din tomate si vinete, si este servit la inceputul mesei, ca antreu.



Varianta greceasca a acestui fel de mancare este versiunea care s-a impus in gastronomie.



Cu toate ca are un nume arabesc, in general este considerata un fel de mancare de provenienta greceasca.



Musaca de cartofi. Traditional, musacaua este pregatita din straturi de carne tocata (sau maruntita cu cutitul) de miel sau orice alta carne rosie, in alternanta cu felii de vanata prajita sau cartof, cu felii de tomate si sos alb. Ingredientele se pun intr-un vas adanc si larg, se coc in cuptor si produsul, musacaua, se serveste bucati mari, permitand sa se observe alternanta straturilor de legume si de carne.



In versiunea sa balcanica, adica in Romania, Bulgaria, Croatia, Muntenegru, Serbia, Macedonia, acest fel de mancare poate fi gatit si cu cartofi, in loc de vinete. Sunt cunoscute si variante in care stratul de legume este compus din dovlecei, morcovi si cartofi.



Iata cele mai delicioase retete de musaca de cartofi pentru familia ta.





Musaca de cartofi cu carne: Reteta #1



Ingrediente Musaca de cartofi cu carne



1 kg cartofi



500 gr carne tocata



4 oua



1 ceapa



condimente



smantana



Mod de preparare Musaca de cartofi cu carne



Se fierb cartofii in coaja, iar separat carnea se caleste impreuna cu o ceapa taiata foarte fin. Dupa ce se caleste putin, se condimenteaza dupa gust si se lasa putin sa se racoreasca, dupa care se pun 2 oua intregi amestecandu-se bine. Cand cartofii sunt fierti, se curata de coaja, se taie felii si se aseaza in tava cu putin ulei;



Se va aseza un strat de cartofi, unul de carne tocata, si tot asa iar deasupra va fi un strat de cartofi. Cele 2 oua ramase se bat impreuna cu smantana si cu sare si se pun deasupra, peste ultimul strat de cartofi.



