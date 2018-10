Muschi de porc la gratar cu cartofi

Spalam bine carnea de porc si o condimentam, apoi am pus-o pe gratar pe aragaz, am un gratar cu capac. Din cand in cand am ridicat capacul si am stropit cu vin rosu.

Garnitura de cartofi am preparat-o astfel: am curatat cartofii, i-am spalat, i-am taiat pai si i-am prajit la friteuza.

Carnea se seveste alaturi de cartofi si un pahar cu vin rosu.

Pofta buna!

