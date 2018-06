Nadia Comăneci, exerciţiu fabulos la paralele la 56 de ani VIDEO

Nadia Comaneci a postat pe Facebook un fimulet in care apare facand un exercitiu la paralele, iar miscarile fostei campioane la gimnastica sunt extraordinare.

Nadia Comăneci, casă de vacanţă de două milioane USD. Are şi o vilă de 400.000 de dolari FOTO

Nu este prima data cand Nadia posteaza pe pagina sa imagini de la antrenamente, demonstrand ca sportul ocupa un loc important in viata sa.

"Chiar si atunci cand sunt plecata, imi rezerv cel putin jumatate de ora la sala de fitness sau pentru exercitii in camera de hotel. Sportul imi da multa energie si ma mentine optimista si increzatoare in fortele proprii si in ceea ce imi propun sa realizez", a spus Nadia Comaneci.