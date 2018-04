Nas înfundat? 10 sfaturi să tratezi răceală la copii

Iata cateva sfaturi pentru a trata raceala la copii si pentru a scapa de senzatia de nas infundat.

Tineti copilul acasa atunci cand este racit

Aveti idee cati parinti isi aduc copiii raciti la cresa, gradinita, scoala. Ar fi bine sa nu va transformati nici voi intr-un astfel de parinte. In primul rand trebuie sa aveti grija de starea de sanatate a copilului vostru, dar sa-i aveti totusi, in minte si pe ceilalti copii care, desi sunt sanatosi, se vor imbolnavi cu siguranta intrand in contact cu copilul vostru. Chiar daca nu are temperatura, daca-l vedeti ca e apatic, moale si n-ar putea sa faca fata lectiilor, tineti-l mai bine acasa.

Tratati febra din timpul racelii

Daca are temperatura, e primul semn ca cel mic lupta cu o infectie. Daca febra trece de 38 de grade Celsius, are dureri sau frisoane, puteti incepe sa-i dati acetaminofen sau ibuprofen. Utilizati dozajele recomandate de medicul pediatru. Daca copilul este mai mic de 3 luni si are febra peste 38 de grade sau daca are intre 3 luni si 3 ani, iar teperatura corpului trece de 40 de grade Celsius, mergeti de urgenta la doctor.

