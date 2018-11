Nava Poliţiei de Frontieră din cadrul Gărzii de Coastă s-a întors acasă. Echipajul a salvat 350 de persoane

Poliţiştii de frontieră membri ai echipajului navei maritime MAI 1102, din cadrul Gărzii de Coastă, s-au întors acasă, vineri, după o misiune sub egida Agenţiei Europene pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă (Frontex), care s-a desfăşurat în Marea Egee, timp de trei luni, se arată într-un comunicat de presă transmis, sâmbătă, de Garda de Coastă.



Astfel, în perioada 1 august - 1 noiembrie, nava maritimă de patrulare MAI 1102, proiect P-157, aparţinând Gărzii de Coastă a participat la Operaţiunea Comună "Poseidon 2018", organizată sub egida Agenţiei Frontex, informează news.ro.



Operaţiunea s-a desfăşurat în Marea Egee, iar cele două echipaje aflate prin rotaţie la bordul navei Poliţiei de Frontieră Române au făcut misiuni de patrulare, supraveghere, căutare şi salvare în Marea Egee, la frontiera maritimă a Greciei, alături de forţele de poliţie şi de impunere a legii ale celorlalte state membre UE participante.



Poliţiştii de frontieră români au executat 80 de misiuni, timp în care nava Gărzii de Coastă a efectuat 911 ore de patrulare.



"În această perioadă, poliţiştii de frontieră au participat la 9 acţiuni de căutare şi salvare pe mare (Search and Rescue), în urma cărora au salvat, transbordat şi transportat 350 de persoane (125 de femei, 175 bărbaţi şi 50 de minori), care se aflau în pericol de înec în apele Mării Egee. Au fost efectuate procedurile specifice în astfel de cazuri la bordul navei (triere şi evaluare medicală), iar ulterior persoanele în cauză au fost transportate în porturile greceşti, fiind preluate de către autorităţile elene pentru efectuarea procedurilor specifice", arată sursa citată, potrivit news.ro.



Obiectivul principal al operaţiunii comune "Poseidon 2018" este de a oferi suport autorităţilor elene în supravegherea şi controlul la frontierele maritime ale Uniunii Europene, precum şi de căutare şi salvare a persoanelor aflate în dificultate pe mare la frontiera externă a Uniunii Europene.



Scopul este derularea de măsuri comune pentru gestionarea fluxului migraţionist la frontierele maritime ale spaţiului comunitar, intervenţia în cazurile de salvare a persoanelor aflate în dificultate pe mare (Search and Rescue), creşterea operativităţii schimbului de date şi informaţii între autorităţile implicate în operaţiune, precum şi un schimb eficient de experienţă şi de bune practici între poliţiştii de frontieră europeni



Activitatea este o continuare a operaţiunilor organizate de Agenţia Frontex pentru gestionarea fluxurilor de migraţie ilegală, în cadrul cărora Poliţia de Frontieră Română a avut o contribuţie semnificativă, atât din punctul de vedere al mijloacelor tehnice, cât şi din punctul de vedere al numărului, al profilurilor şi al profesionalismului experţilor detaşaţi, aprecierile venind atât din partea autorităţilor de frontieră europene, cât şi din partea Agenţiei Frontex, potrivit news.ro



Garda de Coastă arată că operaţiunea ”Poseidon 2018”, la care iau parte poliţiştii de frontieră români, este finanţată de Uniunea Europeană şi coordonată de Agenţia Frontex.