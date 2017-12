Negresă cu caise, rubarbă şi crema de brânză

Ingrediente Negresa cu caise, rubarba si crema de branza

3 oua mari

100 g ciocolata neagra

120 g unt

100 g zahar macinat

100 g faina

1 praf sare

– pentru crema de branza:

250 g mascarpone

1 ou

1 lingura faina

3 linguri zahar

1 lingurita extract de vanilie

– 3 caise

– 1 tija rubarba.

Citeşte şi Prăjitură turnată cu brânză, cireşe şi caise

Mod de preparare Negresa cu caise, rubarba si crema de branza

Intr-o oala cu fundul gros pui untul, ciocolata rupta bucatele si zaharul macinat. Pui oala la foc mic si lasi sa se topeasca ingredientele. Cand amestecul e omogen opresti focul. Dupa ce s-a racorit adaugi galbenusurile, cate unul pe rand, si amesteci bine. Adaugi faina peste crema de ciocolata, amestecand usor.

Albusurile le mixezi bine cu un praf de sare pana cand se transforma intr-o bezea lucioasa. Incorporezi albusurile in compozitia de ciocolata cu miscari de jos in sus.

Caisele le speli si le tai cubulete. Rubarba o speli, o cureti si le tai felii groase de 1 cm. Jumatate din fructe le adaugi peste crema de ciocolata si amesteci usor.

Pui compozitia in tava tapetata cu hartie de copt, pastrand 3 linguri din compozitie. Eu am folosit o tava de silicon pe care am uns-o cu unt.

Pentru crema de branza, amesteci branza cu oul, faina si zaharul pana cand devine o crema omogena. Adaugi vanilia la final. Pui cate o lingura din crema de branza peste blatul din tava, din loc in loc. Adaugi restul de crema de ciocolata din loc in loc. Cu ajutorul unei furculite marmorezi usor compozitia.

Fructele ramase le pui peste crema de branza din loc in loc.

Dai tava la cuptorul incins la 180 de grade. Coci prajitura timp de 35-40 de minute, pana cand trece testul cu scobitoarea. Scoti prajitura din cuptor si o lasi la racit in tava. Dupa aproximativ 2 ore o poti felia.

Afla aici cum se prepara Taci si inghite! http://sfatulparintilor.ro/reteteletale/feluri-cu-carne/taci-si-inghite/