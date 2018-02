Negresă cu cremă de dovleac şi cremă de brânză

Este gata cand cuburile de dovleac sunt moi si intra usor furculita in ele. Scurgi dovleacul de apa in care a fiert si il pasezi cu blenderul vertical. Il lasi sa se raceasca apoi adaugi branza, zaharul pudra si scortisoara si omogenizezi.

Pentru blat, incalzesti cuptorul la 180 grade C. Rupi ciocolata neagra si o topesti cu untul la baine marie si apoi lasi la racit. Galbenusurile le freci cu zaharul pudra pana incep sa se albeasca, apoi adaugi laptele caldut, esenta de rom si pudra de cacao si in final amesteci cu untul si ciocolata topita.

Separat se bat albusurile spuma pana cand nu mai cad de pe tel.

Adaugi albusurile batute spuma tare si amesteci usor cu o spatula. Adaugi faina cernuta cu praful de copt si amesteci de jos in sus, pentru ca amestecul sa ramana aerat.

Pastrezi deoparte 6 linguri de compozitie iar restul de aluat il torni in tava tapetata cu hartie de copt (o forma cu diametrul de 20×30 cm), si nivelezi. Peste aluat intinzi uniform crema de dovleac, apoi pui din loc in loc cele 6 linguri de aluat pastrate. Cu ajutorul unei furculite amesteci aluatul cu crema de dovleac, ca sa obtii un efect frumos marmorat.

Coci negresa timp de 35-40 de minute in cuptorul preincalzit la 180°C.

Cand a trecut testul cu scobitoarea, o scoti si o lasi sa se raceasca, apoi o tai si o servesti.

