Neti Sandu, MĂRTURISIRE CUTREMURĂTOARE despre decepţia în amor care i-a schimbat VIAŢA. "Am făcut 5 ANI de terapie!"

Neti Sandu a fost căsătorită o singură dată, în tinerețe, însă mariajul a durat doar doi ani. Nu s-a lăsat învinsă și a iubit din nou crezând că este vorba despre marea iubire, dar nici de această dată nu a fost așa.

"M-am măritat și a durat doi ani. Cred că aveam 24 de ani. Nu era un coleg de facultate, era un prieten. N-a ținut pentru că eram foarte diferiți. După aceea am avut o relatie de 10 ani până când am ajuns la Pro TV. Și a plecat. El. Eu nu am spus nimic. Am zis că omul e liber să facă ce vrea. Important era cum mă descurcam eu dupa aia. A fost infiorator de greu, nu greu", a spus Neti Sandu.

S-a aflat cel mai păzit SECRET al lui Neti Sandu. De ce nu a fost văzută la braţul niciunui bărbat

După 10 ani de relație și o despărțire anunțată printr-un bilețel, Neti Sandu a avut nevoie de 5 ani de terapie pentru a-și reveni: "Eu am făcut vreo cinci ani de terapie că să trec peste asta și să mă pot bucura de viață, de fapt asta voiam. Mă secase de toate resursele. Dacă nu pleca în felul ăsta, dacă nu era atât de șocant, eu nu aș fi făcut toate lucrurile pe care le-am făcut după aceea. În felul ăsta eu îi mulțumesc că a fost în halul în care a fost. Nu pot decât să-i mulțumesc. Pentru că dacă rămânea, el ar fi fost veșnic nemulțumit din cauza mea".