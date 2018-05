New York Times: Donald Trump Jr. s-a întâlnit în 2016 cu un emisar al prinţilor din Golf care i-au oferit ajutor în campania electorală

Întâlnirea a fost dezvăluită sâmbătă de New York Times şi confirmată de un avocat reprezentant al lui Trump Jr.



Potrivit New York Times, întâlnirea a reprezentat un prilej pentru ca ei să îşi ofere ajutorul privind campania prezidenţială din SUA.



Publicaţia susţine că întâlnirea din 3 august 2016 a fost aranjată de Erik Prince, fondatorul şi fostul şef al Blackwater, care a participat la întrunire. Prezent a fost şi Joel Zamel, cofondator al unei firme de consultanţă israeliene.



Alan Futerfas, avocatul lui Trump Jr., a precizat sâmbătă că întâlnirea nu a avut niciun rezultat. „Înainte de alegerile din 2016, Donald Trump Jr. îşi aminteşte că s-a întâlnit cu Erik Prince, George Nader şi o altă persoană care ar putea fi Joel Zamel”, a transmis Futerfas într-un e-mail. El a mai spus că Trump Jr. nu a fost interesat de propunerile lor, transmite News.ro.



O companie care are legături cu Zamel a propus, de asemenea, să realizeze o campanie online de manipulare pentru a-l ajuta pe Trump, folosindu-se de mii de conturi false, mai scriu jurnaliştii NYT.



Trimisul, omul de afaceri libanezo-american George Nader, i-a spus lui Trump Jr. că prinţii Arabiei Saudite şi Emiratelor Arabe Unite sunt dornici să îl ajute pe tatăl lui să câştige alegerile prezidenţiale din 2016.



Începând cu 1974, Statele Unite au interzis străinilor să dea bani pentru campanii politice, apoi să doneze partidelor politice. Legile de finanţare a campaniilor interzic şi cetăţenilor străini să coordoneze campanii.



Luna trecută, Wall Street Journal a raportat că anchetatori care lucrează cu procurorul special Robert Mueller s-au întâlnit cu Zamel şi că echipa lui Mueller a făcut verificări în firma lui şi privind relaţia pe care o are cu Nader.



Mueller este cel care face verificări referitor la amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale din 2016. Trump a negat orice convenienţă cu Rusia şi a numit ancheta lui Mueller drept „o vânătoare de vrăjitoare”.



Avocatul lui Zamel, Marc Mukasey, a transmis Reuters că clientul lui „nu a oferit nimic campaniei lui Trump, nu a primit nimic din campania lui Trump”.



Avocata lui Nader, Kathryn Ruemmler, a declarat pentru NY Times că el a colaborat cu anchetatorul şi va continua să o facă.