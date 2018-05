Nicolae Dică: Dacă rămân la Steaua, am multe lucruri pe care vreau să le vorbesc cu Gigi Becali

"Ne-a costat înfrângerea de la Iaşi, în seara asta suntem dezamăgiţi. Nu mă aşteptam să se încheie aşa, eu credeam că cei de la Viitorul pot face o partidă bună, că pot câştiga. Din păcate nu s-a întâmplat. De greşit, cred că meciul de la Iaşi a fost cel care... în momentul acela eram pe primul loc cu două puncte avans, nu am reuşit să îi motivez pe băieţi. Să înţeleagă faptul că e un meci foarte important. Poate că dacă făceam un rezultat bun la Iaşi, poate nu câştigam la Craiova", a spus Nicolae Dică.

Dică a vorbit şi despre posibila prelungire a contractului cu FCSB. "Am vorbit cu băieţii, le-am transmis să ţină capul sus, vine un an important pentru ei. Trebuie să muncească, să fie mai uniţi. Eu? Deocamdata mi se termină contractul, vom vedea dacă se va propune o prelungire a contractului. Eu sunt încrezător în ceea ce pot să fac, am încredere că voi reuşi la un moment dat să câştig titlul.

Poate cu Steaua, poate cu altcineva. Sunt pregătit pentru orice, nu am nici cea mai mică problemă dacă nu primesc oferta de prelungire. Aici sunt jucători valoroşi cel care îi va antrena, sper să reuşească să ia titlul, ăsta e obiectivul principal în fiecare an. Nu am avut ofertă de prelungire, domnul Becali mi-a transmis că vom merge în continuare. Dacă voi rămâne, am multe lucruri pe care vreau să le vorbesc cu Gigi Becali".