Nicolae Dică, după înfrângerea de la Iaşi: Nu mai câştigăm niciun meci până la finalul campionatului, dacă jucăm în halul ăsta

"Nu cred că titlul este jucat. Însă, la cum am arătat în această seară, n-avem nicio şansă să câştigam campionatul. Dacă ne prezentăm la fel în următoarele două meciuri rămase, le pierdem. Nu se poate ca la un meci aşa de decisiv sa te prezinti astfel, să aibă Iaşiul o dorinta mai mare de victorie. În asemenea momente, nu contează ce spune antrenorul, patronul, trebuie să fie primordială dorinţa jucătorului", a spus Nicolae Dică, după CSM Poli Iaşi - FCSB 1-0.

Antrenorul FCSB-ului l-a schimbat din nou la pauză pe Budescu - cel mai bun jucător din acest sezon - dar Dică spune că acesta nu i-a respectat indicaţiile: "I-am spus să nu fie mereu pe linie cu Alibec, să stea mai în spate, să nu lase spaţii... El a făcut altceva. Erau multe momente de joc în care trebuia să scoate mingea în margine, el a jucat în centru. Şi atunci am decis să-l schimb. N-am contat tot meciul, am făcut o partidă foarte proastă. N-am înţeles de ce. Cei de la Iaşi au fost mult mai motivaţi. Zici că cei de la Iaşi se băteau la titlu şi noi eram pe locul 6 şi am venit relaxaţi. Am dat cu piciorul la tot ceea ce am făcut bun", a declarat Dică.

La rândul său, Constantin Budescu a spus: "Au scazut şansele, acum CFR are prima şansă. A fost decizia antrenorului să mă schimbe la pauză antrenorului, n-am ce sa comentez".

Clasament: