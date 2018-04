Nicolae Mischie a murit la Spitalul Elias, unde fusese internat în urma unor complicaţii.

Nicolae Mischie a fost preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj între anii 1996 şi 2004, perioadă în care a condus şi filiala judeţeană a PSD. Anterior, el a fost deputat de Gorj, în anul 2008 încercând, fără succes, să candideze pentru un nou mandat în Colegiul 6 din Târgu Jiu, colegiu câştigat de Victor Ponta.

Nicolae Mischie a fost primul care a primit titulatura de "baron" ca urmare a modului autoritar de a conduce județul Gorj, în perioada în care s-a aflat la conducerea județului.

Nicolae Mischie s-a nascut pe 2 martie 1945 in satul Godinesti, din judetul Gorj, fiind fiul lui Alexandru si al Mariei Mischie. Este cel mai mic dintre cei 15 frati. A copilarit si a absolvit scoala generala in comuna natala Godinesti, judetul Gorj, dupa care a urmat cursurile Scolii Pedagogice din Bucuresti in perioada anilor 1959-1965, ramanand insa legat spiritual de comunitatea sa natala.

Nicolae Mischie avea doi copii: Alexandru, un apreciat medic care activează în Franța, și Ioana, o regizoare care începe să se afirme în lumea filmului.