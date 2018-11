Lideri PSD, audiaţi la DNA. Niculae Bădălău: Nu pot să spun că a fost o surpriză plăcută

"Am fost ca orice cetatean normal, am dat curs invitatiei. Am declarat ce stiam, nu pot sa spun ca a fost o surpriza placuta", a declarat Niculae Bădălău după audierea de la DNA, precizând că nu a fost citat nici în dosarul lui Călin Popescu Tăriceanu, nici în legătură cu dosarul Tel Drum.

La sediul DNA a ajuns marţi şi Claudiu Manda. Nu se știe în ce dosar și în ce calitate a fost chemat. Claudiu Manda este vicepreședintele Senatului, dar şi preşedintele Comisiei parlamentare de control al SRI.