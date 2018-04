Nicuşor Dan, plângere penală la DNA împotriva primarului Sectorului 4, în legătură cu parcarea din Parcul Tineretului

"Terenul aparţine municipiului Bucureşti, iar în anii 2010 – 2012 a fost dat unui investitor privat care a vrut să facă acolo un Aqua Parc. În urma unei decizii a Instanţei, într-un proces pe care l-a iniţiat Asociaţia Salvaţi Bucureştiul, instanţa a spus că aici este spaţiu verde, iar acele construcţii nu puteau funcţiona în acest loc. Ulterior, PMB, care are în proprietate terenul, l-a dat în administrare Consiliului Local al Sectorului 4, dar a prevăzut în hotărâre că trebuie să-şi păstrze destinaţia de parc, deci i l-a dat Sectorului 4 să organizeze un parc. Nu o parcare. În urmă cu un an, Consiliul Local a dat o hotărâre care spune că va investi 14 milioane de lei pentru această parcare, hotărâre care a fost atacată în instanţă de către Salvaţi Bucureştiul şi anulată, iar la trei zile după această anulare, Consiliul Local 4 a dat o hotărâre cu acelaşi conţinut. Iar această hotărâre a fost suspendată în urmă cu câteva zile de Tribunalul Bucureşti. (...) În momentul de faţă, Primăria Sectorului 4 nu are o autorizaţie de construire pentru această parcare", a declarat, într-o conferinţă de presă, Nicuşor Dan, potrivit news.ro.

Deputatul USR a spus că va face plângere la DNA împotriva primarului Sectorului 4, a şefului Poliţiei Locale de sector şi Inspectoratului de Stat în Construcţii, întrucât îi consideră vinovaţi de abuz în serviciu şi de cheltuirea banului public pentru o lucrare ilegală.

"Prin faptul că se încalcă o hotărâre judecătorească, pentru că se cheltuiesc 14 milioane de lei din bani publici pentru o lucrare ilegală, această faptă se încadrează la infracţiunea de abuz în serviciu, cu foloase necuvenite pentru altul, Asociaţia Salvaţi Bucureştiul va face o plângere penală la DNA. Sunt părtaşi la această infracţiune Inspectruatul de Stat în Construcţii şi împotriva şefului Poliţiei Locale a Sectorului 4 şi împotriva Primarului Sectorului 4, care a coordonat cele două proiecte şi este principalul vinovat pentru această situaţie", a mai spus Dan, solicitându-i primarului Capitalei Gabriela Firea să intervină pentru rezolvarea situaţiei.

Tribunalul Bucureşti a decis suspendarea celei de-a doua hotărâri emise de Consiliul Local Sector 4 prin care s-a aprobat construirea unei parcări de 755 de locuri pe un spaţiu verde din Parcului Tineretului, de lângă Palatul Copiilor, teren pe care Primăria Capitalei îl oferise primăriei de sector pentru a amenaja un parc. Salvaţi Bucureştiul şi Ecocivica au deschis ulterior proces pentru anularea hotărârilor, însă între timp Primăria Sectorului 4 a început lucrările.

Parcarea ar fi urmat să aibă 755 de locuri şi 180 de arbori, câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare, spunea primarul Daniel Băluţă anul trecut.