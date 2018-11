Nicuşor Dan, plângeri penale împotriva primarului Robert Negoiţă şi a fostului ministru Daniel Barbu

În conferinţa de presă, susţinută în faţa sediului Primăriei Sectorului 3 (fosta Şcoală nr. 80), Nicuşor Dan a precizat că ordinul de declasare a celor două monumente istorice (Şcoala Bosianu şi Căminul cultural Bosianu) a fost anulat definitiv de Curtea de Apel, iar tribunalul a anulat în primă instanţă autorizaţia de construire a noului sediu al primăriei, în fosta clădire a şcolii.



"Comisia de Evidenţă a Monumentelor Istorice a votat în unanimitate împotriva declasării celor două monumente, spunând că suntem într-o zonă plină de blocuri în care nu prea mai există vestigii istorice. (...) Faptul că ministrul de atunci Daniel Barbu şi secretarul de stat Radu Boroianu au emis ordinul de declasare împotriva votului unanim al membrilor Comisiei de Evidenţă a fost calificat de către Curtea de Apel Bucureşti şi menţinut de ÎCCJ ca exces de putere. (...) Vinovat este şi primarul Sectorului 3, care ştia că are un monument şi trebuia să trimită toată documentaţia de autorizare la Primăria Generală. Pentru aceste chestiuni ei sunt răspunzători penal. (...) Vom face o plângere penală împotriva lui Daniel Barbu, a lui Radu Boroianu şi a primarului Sectorului 3, împreună cu aparatul administrativ, (...) pentru infracţiunile de abuz în serviciu şi distrugerea unui bun cu valoare culturală", a declarat el, conform Agerpres.



Oana Poenaru, preşedintele Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul, a precizat că Şcoala Bosianu reprezintă un "exemplu de demolare absolut ilegală". Ea a menţionat că Asociaţia Salvaţi Bucureştiul a cerut în instanţă, în anul 2014, anularea ordinului de declasare, iar Asociaţia pentru Conservarea Integrată a Patrimoniului Natural şi Cultural a iniţiat dosarul de anulare a autorizaţiei de construire.



"Ordinul de declasare, emis în noiembrie 2013, era vădit confuz, deoarece aici există două imobile înscrise în Lista monumentelor istorice. În primul rând, avem Căminul Bosianu, care este în interiorul acestei clădiri în formă de 'U' şi Şcoala Bosianu, care se afla în clădirea în formă de 'U'. Or, acel ordin spunea că declasează şcoala, dar o identifica în conţinutul ordinului cu numărul căminului. Din start era o neclaritate în acel ordin. El practic producea efecte faţă de ambele monumente istorice şi acesta era şi un motiv de nelegalitate pe care noi l-am invocat. Mai departe, întreaga documentaţie de declasare a avut vicii grave de legalitate. Spre exemplu, Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, care trebuia să se întrunească în plenul său şi să dea un aviz pe această declasare, nu a făcut lucrul acesta. Deci nu a existat aviz", a precizat ea.



Ştefania Simion, reprezentant al Asociaţiei pentru Conservarea Integrată a Patrimoniului Natural şi Cultural, a declarat că acţiunea împotriva autorizaţiei de construire a invocat nelegalitatea ordinului de declasare, dar şi faptul că Primăria Sectorului 3 nu avea competenţă să emită autorizaţia de construire.



"Competenţa aparţine Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti, având în vedere că avem de-a face cu o clădire clasată ca monument istoric. Avem o primă sentinţă a Tribunalului Bucureşti de anulare a autorizaţiei de construire. Probabil că se va face recurs de partea adversă - aşa se întâmplă de obicei - şi avem convingerea că prima sentinţă va fi menţinută de Curtea de Apel. În mod evident, construcţia este finalizată, deci autorizaţia respectivă a produs efectele pe care emitentul le-a dorit, dar prin anularea acestui act se deschide calea unei noi acţiuni, o acţiune prin care persoanele prejudiciate - printre care asociaţiile noastre şi alte persoane fizice - pot să ceară repararea prejudiciului creat prin efectele acelui act declarat nelegal. În cazul nostru ar fi o acţiune care să oblige la revenirea la situaţia anterioară, în special în ceea ce priveşte reconstruirea corpului din mijloc al clădirii, într-o formă cât mai apropiată posibil de cea a monumentului istoric", a subliniat ea.



Teodor Pricop, reprezentant al proiectului de voluntariat civic "Bună dimineaţa, Bucureşti!", a declarat că Primăria Sectorului 3 ar trebui să ofere o reparaţie morală, refăcând clădirea, conform arhitecturii iniţiale. "Şcoala a fost construită la trei ani după reforma lui Cuza prin care se instituia învăţământul obligatoriu în România. Poartă numele unui diplomat şi avocat de acum aproximativ o sută de ani, Bosianu. (...) În 2013, în momentul în care se desprinsese o parte din acoperişul de atunci al clădirii, eram optimişti că apariţia schelelor însemna redarea demnităţii acestei clădiri şi conservarea istoriei. Din păcate, am fost dezamăgiţi", a precizat el.